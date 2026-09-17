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Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport
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Ignorando a disputa entre Mbappé e Yamal, De Paul: a nona Bola de Ouro é de Messi

L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
Bola de Ouro
R. De Paul
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Em mais um testemunho que confirma que a lenda de Lionel Messi não conhece limites de tempo, seu companheiro de equipe Rodrigo De Paul veio a público para encerrar o debate sobre a Bola de Ouro, considerando que a conquista do prêmio pela nona vez pela "Pulga" é algo consumado e indiscutível.

O meio-campista do Inter Miami e da seleção argentina entende que o desempenho de seu capitão na última Copa do Mundo o coloca acima de qualquer comparação, apesar de ter completado 39 anos de idade.

Messi fez um torneio excepcional sob todos os aspectos, tendo sido a peça-chave para a chegada da seleção argentina à partida final, depois de marcar 8 gols e dar 4 assistências ao longo de 8 jogos, conduzindo a albiceleste a um novo sonho.

O brilho de Messi foi coroado na última quinta-feira com uma nova conquista histórica, depois de erguer o 49º troféu de sua carreira lendária, após vencer o título da Copa dos Campeões. 

Data da cerimônia da Bola de Ouro 2026: listas de indicados e canais de transmissão
A disputa das indicações tem girado recentemente entre Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, e Lamine Yamal, joia do Barcelona, mas De Paul ignorou tudo isso e indicou seu companheiro de equipe.

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Ao ser questionado sobre quem seria o vencedor da Bola de Ouro, De Paul não hesitou em responder com toda a firmeza, dizendo: "Para mim, não há espaço para discussão nesse assunto. Ninguém jamais conseguiu tal feito em uma Copa do Mundo. E o Leo fez isso aos 39 anos de idade!".

E acrescentou o astro do meio-campo da Argentina: "Ele competiu com os melhores jogadores de diferentes épocas e se tornou o melhor jogador da Copa do Mundo. Não há dúvida quanto a isso".

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Assim, Messi pode ter um encontro marcado com a história mais uma vez, quando for anunciado o vencedor do prestigiado prêmio Bola de Ouro no dia 26 de outubro próximo, buscando conquistá-lo pela nona vez em sua carreira que não tem fim.

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