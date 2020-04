Ídolo do United acabou com a carreira de pai de Haaland: verdade ou mito?

Alf-Inge Haaland foi alvo de uma das faltas mais violentas do futebol inglês, um ato de vingança depois de quatro anos

Alf-Inge Haaland nunca teve o perfil que seu filho Erling Braut está atualmente desfrutando. Para ser justo, ele foi jogador da seleção da Noruega e bom o suficiente para passar a maior parte de sua carreira jogando na , no , United e .

No entanto, o ex-meio-campista é mais conhecido pelos torcedores da Premier League por ter recebido uma das faltas mais duras da história do futebol. De fato, muitos acreditam que Roy Keane encerrou a carreira de Haaland.

Tudo começou em 27 de setembro de 1997, quando o de Keane viajou para um jogo com o odiado rival Leeds. Após uma noite regada por bebidas e brigas em um bar, o irlandês não estava nas melhores condições de atuar no dia seguinte. Mesmo assim, entrou em campo.

Desde o começo da partida, ele surpreendentemente lutou tanto com a ressaca quanto com o Haaland. Tentando provocar o marcador, Keane no entanto foi vítima de sua próxima ideia. Em um lance envolvendo os dois, Keane rompeu o ligamento cruzado da perna esquerda.

Naquele lance, Haaland e David Wetherall ficaram zombando do atacante acusando-o de fingir uma lesão.

Depois de quatro anos, Keane resolveu acertar as contas com Haaland. Em 21 de abril de 2001, o United recebeu o City em um Manchester Derby em Old Trafford. Faltando quatro minutos para o fim do jogo, o capitão do United acertou Haaland no joelho direito, em um lance horrível.

"Eu f... com ele", admitiu Keane. "A bola estava lá, eu acho. Tome isso com você, seu m...", disse o irlandês em sua autobiografia de 2002.

Antes de sair de campo depois de receber o cartão vermelho, Keane ainda se dirigiu a Haaland, jogado no gramado em dores, e disse: "Nunca mais fique em cima de mim zombando de lesões falsas. E conte ao seu amigo Wetherall que há algumas dessas para ele também", se referindo à pancanda que tinha dado.

Na época, Keane foi multado em 5 mil libras esterlinas e suspenso por três jogos. Depois de publicar que havia feito aquela falta por vingança, recebeu outra multa, desta vez de 150 mil libras esterlinas e foi suspenso por mais cinco partidas.

O mito persiste, porém, de que Keane não apenas machucou Haaland, mas também encerrou sua carreira. No entanto, Haaland terminou o jogo em questão e também jogou metade de um amistoso da Noruega quatro dias depois, antes de completar 68 minutos do próximo jogo do Leeds no campeonato.

Ele passou por uma cirurgia naquele verão, mas estava no joelho esquerdo - e não no direito. Haaland acabou sendo forçado a se aposentar devido a lesão em 2003 e, quando mais tarde questionado sobre o último impacto de Keane, Haaland disse ao Daily Mail: “O joelho ainda dói, isso não vai desaparecer. Eu tenho que aceitar isso."

"Isso acabou com a minha carreira? Bem, eu nunca joguei um jogo inteiro de novo, não é? Parece uma grande coincidência, você não acha?", concluiu o pai de Erling. Mas embora Keane possa ser culpado de muitas coisas, o fim da carreira de Haaland não é um deles.