Ídolo do Flamengo exalta Jorge Jesus e confia em Jesualdo no Santos: "treinador português está muito evoluído"

Mozer fez história em Portugal e trabalhou com Jesualdo Ferreira no Benfica

O sucesso do sob o comando do técnico Jorge Jesus refletiu no futebol brasileiro. O mercado para os portugueses se abriu em terras canarinhas, o que facilitou a chegada do técnico Jesualdo Ferreira ao . Aos 73 anos, o experiente treinador português, conhecido como o "rei da tática", terá a missão de comandar o Peixe em 2020.

Velho conhecido de Jesualdo, Mozer, ex-zagueiro do Flamengo fez história em . Por lá, trabalhou com o treinador no e acompanhou a maior parte de sua carreira. Ele coloca os treinadores portuguêses um patamar acima.

"Conhecimento tático, técnico, elaboração de treino. O treinador português está muito evoluido, tem vários fora de seus país, trabalhando na Europa e com bastante sucesso. O comando do treinador faz muita diferença no individual e coletivo de toda a equipe. Acho bacana que os outros clubes estão abrindo as portas para esse conhecimento entrar no nosso país".



(Foto: Getty Images)

Mozer também acredita que Jesualdo tem todas as credenciais para fazer um grande trabalho no Santos e afirmou que a filosofia do clube e do treinador são parecidas.

"Acho que o Jesualdo vai fazer um bom trabalho, vou torcer, que ele consiga fazer crer aos jogadores do Santos que são capazes de evoluir bem. Ele gosta de trabalhar com a base, e o Santos tem o hábio de formar vários jogadores em casa, o Jesualdo comunga desse trabalho. Na minha opinião, Jesuadl opode dar muito certo no Santos, assim como o Jorge Jesus deu no Flamengo".

Mozer, que fez parte da gestão do futebol na era Bandeira de Mello, rasgou elogios ao trabalho de Jorge Jesus e pediu "antena ligada" para extrair ao máximo do conhecimento dos treinadores de fora.

(Foto: Getty Images)

"O Jorge Jesus mostrou realmente que em pouco tempo é possível mudar o panorama de um clube, de uma equipe, de poder potencializar jogadores que tinham bastante técnica mas que não eram competitivos. Conseguiu recuperar jogadores que estavam na Europa, que não tiveram tanto sucesso na primeira passagem no exterior. Esse trabalho, que foi efetuado em seis meses, ele requer realmente uma boa análise em saber como ele consegue fazer tudo isso com uma equipe que em três anos estava sempre batendo na trave e em seis meses ele conseguiu esse feito enorme. Cabe a nós agora estarmos de antena ligada e saber que evolução é essa que sofreu o Flamengo e que pode vir a sofrer o Santos com Jesualdo".

