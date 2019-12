Jesualdo projeta Santos no ataque: "quero chegar rápido ao gol"

Técnico português revelou prestar atenção ao time de Jorge Sampaoli e pode manter um padrão parecido

O novo treinador do , Jesualdo Ferreira já começa a pensar como será a sua equipe para 2020. Conhecido como um grande estrategista, Jesualdo quer manter o DNA ofensivo que é característica do e disse que quer sua equipe chegando rápido ao gol, conforme falou em uma entrevista ao Canal 11.

"Entre ter posse de bola e chegar rápido ao ataque, prefiro a segunda opção. Quero a primeira opção? Quero! Mas quero isso sem perder a capacidade de chegar rápido ao gol", falou Jesualdo.

O técnico português ainda falou sobre a característica da equipe de Jorge Sampaoli e acredita que suas ideias serão absorvidas com facilidade pelo elenco santista.

"Do que vi do Santos do Sampaoli, o time tem três atacantes muito rápidos, fortes e com mobilidade. Logo, vai ser mais fácil para que as minhas ideias entrem rapidamente", disse o português.

Em outro ponto, o luso voltou a afirmar que o que mais espera seu time busque o gol rapidamente, independente da formação escolhida.

"Se chegar ao Santos e não encontrar os volantes e meias que gosto... Bom, aí você me pergunta: vai abdicar do 4-3-3? Não sei. Tenho que ver quais são as outras soluções, sem perder aquilo que quero: procurar sempre o gol", completou o novo treinador do Peixe.