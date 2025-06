Ídolo do Fla, aniversariante Leandro dá grande exemplo em tempos de Covid-19

Craque comemora 61 anos de forma restrita e pede que todos tomem as precauções necessárias na luta contra a pandemia

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o eterno lateral-direito, Leandro, completa 61 anos nesta terça-feira(17). Integrante da geração de ouro do time Rubro-Negro, que conquistou inúmeros títulos na década de 80, entre eles a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, o craque deu um verdadeiro exemplo em tempos de coronavírus.

Diante de uma data tão importante, ele decidiu fazer uma comemoração bem distreta que contará apenas com a presença dos filhos. Leandro, em contato com a reportagem da Goal.com, também pediu que todos tomem os devidos cuidados contra esta pandemia que assola o mundo.

"Minha torcida do Mengão, apaixonada, que eu amo demais, meu aniversário é hoje, dia especial para mim e toda a minha família, lógico que as comemorações serão muito restritas, vou receber em casa apenas os meus filhos e só, porque as precauções são importantes e devem ser tomadas, eu espero que todos nós brasileiros, nossa torcida, possam tomar todos os cuidados. Essa fase vai passar, com certeza e vai melhorar, saudações Rubro-Negras".

Apesar de tudo, o craque se mostrou confiante também com a temporada Rubro-Negra, que sofreu uma paralisação por conta, claro, do coronavírus.



(Foto: Getty Images)

"O Flamengo só subiu, só cresceu, só esta fortalecendo cada vez mais, é cedo ainda para a gente dizer que o Flamengo vai alcançar, espero que alcance na parte tática, física, emocional porque é difícil você começar uma temporada, se bem que já começou bem com dois títulos, acredito que o grupo se fortaleceu, se motivar da maneira do ano passado, tem tudo par repetir o excelente ano de 2019, acho que vai ser mais difícil porque os outros clubes estão pensando em como derrotar o Flamengo, o negocio vai ser todo mundo contra o Flamengo esse ano, mas vamos para cima deles.