No podcast da série de entrevistas individuais “Rondje Rob”, com Rob Jansen, Dennis Bergkamp afirmou que não voltará mais ao Ajax. O ex-jogador de futebol integrou a comissão técnica do Ajax entre 2011 e o final de 2017, sob o comando de Frank de Boer e Peter Bosz.

“Tive uma fase agradável no Ajax, da qual penso: tudo bem”, disse Bergkamp. “Fui convidado para ajudar, foi o que fiz, e depois saí de uma maneira muito desagradável. Então, está encerrado”, afirma com convicção o jogador que disputou 79 partidas pela seleção holandesa.

Em setembro de 2010, Johan Cruijff, juntamente com Wim Jonk e Bergkamp, entre outros, deu início à “Revolução de Veludo”. Na época, Cruijff criticou o Ajax e afirmou “não reconhecer mais o seu clube”. Esse período foi marcado por uma nova e fresca lufada de ar dentro do Ajax, com muitos ex-jogadores do clube entrando na diretoria e se dedicando à formação de jovens.

“Talvez seja muito presunçoso, mas vejo esse período como muito bem-sucedido”, afirma Bergkamp. “Acho que mudamos e estabelecemos coisas das quais outros acabaram se beneficiando.” Segundo ele, essa revolução em Amsterdã nunca foi levada a sério. “As pessoas preferem rir disso a analisar os fatos.”

Frank de Boer substituiu Martin Jol como técnico em 2010. De Boer foi campeão da Holanda nas quatro temporadas consecutivas. Em 2015/16, ele perdeu o quinto título na última rodada contra o De Graafschap (1 a 1). Em 12 de maio de 2016, ele comunicou ao clube que não pretendia cumprir o restante de seu contrato.

“Começamos com um clube que talvez não tivesse dívidas, mas não havia absolutamente nada. Durante essa revolução, com a venda de talentos e simplesmente vencendo partidas, garantimos que entrasse muito dinheiro”, destaca o ex-atacante do Ajax, da Internazionale e do Arsenal.

Em 2017, a era de Bergkamp em Amsterdã chegou ao fim, e ele percebe que a política da época não teve uma boa continuidade. “Acho que aqueles que assumiram o comando, no fim das contas, não entenderam o que a revolução significava. Quando se tem dinheiro, o sucesso é muito fácil. Aí você pode comprar. Mas a política é algo muito diferente: vocês acreditam juntos em algo e, sem se preocupar com o dinheiro, conseguem realizar algo.”