Ícone da Inglaterra, Sir Bobby Charlton é diagnosticado com demência

Ícone do e da , Sir Bobby Charlton foi diagnosticado com demência.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A condição do homem de 83 anos foi confirmada ao jornal The Telegraph por sua esposa, Lady Norma, que espera que a publicidade da notícia ajude outras pessoas que sofrem da mesma doença.

A confirmação veio apenas dois dias depois de Nobby Stiles, ex-companheiro de equipe do Charlton no Manchester United, falecer por ter sofrido da mesma doença.

Charlton disputou 758 jogos pelos Red Devils, tornando-se o jogador que mais atuou pelo clube até 2008, quando Ryan Giggs quebrou seu recorde.

O lendário atacante conquistou três títulos da Primeira Divisão, a Taça da Europa e a com o clube entre 1956 e 1973, antes de partir para o Preston.

Ele também fez 106 partidas pela Inglaterra e foi o artilheiro do país com 49 gols até ser ultrapassado por Wayne Rooney.

Charlton venceu a de 1966 com a seleção nacional e também com a Bola de Ouro da competição.

O United homenageou sua ex-estrela, que permanece na diretoria do clube, e ofereceu apoio à família no domingo.

"Todos no Manchester United estão tristes que esta terrível doença afligiu Sir Bobby Charlton e continuamos a oferecer nosso amor e apoio a Sir Bobby e sua família", diz um comunicado.

O ex-astro da Inglaterra Gary Lineker tuitou: "Mais um herói de nossa equipe vencedora da Copa do Mundo de 1966 foi diagnosticada com demência. Talvez o maior de todos, [Sir Bobby]. Isso é muito triste e profundamente preocupante".

Yet another hero of our 1966 World Cup winning team has been diagnosed with dementia. Perhaps the greatest of them all, @SirBobby. This is both very sad and deeply concerning.