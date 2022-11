Ibrahimovic revela pior lembrança da carreira

Durante seu tempo no Barcelona, Zlatan Ibrahimovic chamou de "pior memória" após perder sua identidade no Camp Nou

Atualmente no Milan, o veterano atacante Zlatan Ibrahimovic está fora de ação com uma grave lesão no joelho. Mesmo assim, o sueco tem refletido sobre sua carreira após atuar em alguns dos maiores clubes do mundo, incluindo o Barcelona.

No entanto, foi no próprio Barcelona que Ibrahimovic mais lutou para mostrar seu futebol durante sua temporada solitária no Camp Nou em 2009/10 e, notoriamente, não se deu bem com o então técnico Pep Guardiola, hoje no Manchester City.

O jogador de 41 anos revelou os motivos que não conseguiu atingir seu melhor nível na Espanha: "Minha pior lembrança? Acho que foi do Barcelona, ​​mas não do futebol. Lá, aconteceu de eu pensar demais", disse ele ao Canal Plus.

"Sim, eu me decepcionei. Fiz as coisas de forma diferente. Pensei duas vezes antes de atuar e me decepcionei. Perdi minha identidade ali. Depois, encontrei-a novamente, e isso me permitiu conquistar o mundo."

Ibrahimovic teve grande sucesso ao longo de sua incrível carreira, conquistando títulos na Itália, Espanha, Holanda, França e Inglaterra.

Ele conquistou cinco troféus durante sua curta permanência no Camp Nou, marcando 22 gols em 46 jogos, mas foi emprestado ao Milan depois de apenas 12 meses com a equipe, antes de se mudar para o San Siro em 2011.

O craque do Milan, que retornou ao clube sem custos em janeiro de 2021, foi tirado de campo por oito meses após passar por uma cirurgia no joelho em maio, o que significa que ele deve voltar apenas em janeiro de 2023.