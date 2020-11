Ibrahimovic: os números que fizeram do 'artilheiro infinito' o melhor do mês no Italiano

Principal nome do surpreendente início de temporada do Milan, o sueco, aos 39 anos, recebe o prêmio de MVP em outubro

Outubro foi um mês mágico para Zlatan Ibrahimovic, tanto no âmbito coletivo com o assumindo o primeiro lugar da Tim quanto no âmbito individual. E aos 39 anos, o sueco foi eleito o MVP (ou o melhor jogador) do último mês pela Liga Italiana.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O desempenho de Ibrahimovic foi muito bom em outubro - mês em que completou 39 anos, no dia 3. Pelo Campeonato Italiano, o camisa 11 atuou em três jogos no último mês e foi absolutamente decisivo. Confira os números:

Mais times

*O duelo contra a entrou na contagem de outubro pois a sexta rodada teve início no dia 31 de outubro.

Luigi De Siervo, CEO da Serie A Tim, parabenizou Ibrahimovic pelo prêmio, exaltando não apenas seu bom futebol em outubro, mas o desempenho como um todo do veterano na campanha de 2020/21. "O início de temporada de Zlatan Ibrahimovic foi incrível, com sete gols marcados em quatro jogos".

"O atacante mudou a cara do Milan desde que voltou ao nosso campeonato, trazendo seus companheiros para o campo com seu carisma e qualidade técnica como um verdadeiro campeão. Ibrahimovic é um artilheiro infinito e prova que a idade não é um fator determinante quando se trabalha todos os dias com seriedade, entusiasmo e paixão", completou.

Mais artigos abaixo

Após seis rodadas, nas quais Ibrahimovic anotou gols em todas, o Milan é líder isolado da competição com 16 pontos. Há mais de 20 anos o time não começava uma temporada tão bem. No próximo domingo, 8, o Rossonero volta à campo contra o Verona, às 16h45 (de Brasília).