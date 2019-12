Ibrahimovic no Milan: contrato oferecido a atacante é de R$ 2,2 milhões por mês

A negociação está praticamente fechada com o artilheiro sueco e ele deve estar disponível no começo de janeiro

A cada dia que passa o retorno de Zlatan Ibrahimovic ao parece mais próximo e certo. O atacante sueco de 38 anos está sem clube desde sua aventura pelo LA Galaxy, da . Com as malas prontas para voltar à , o jogador deve assinar um contrato de seis meses, que renderá a ele um total de cerca de R$ 13,5 milhões.

O contrato oferecido pelo Milan por seis meses deve render ao atleta R$ 2,2 milhões por mês, somando cerca dos R$ 13,5 milhões ao término do período. Caso o clube queira mantê-lo por um ano, os valores deverão chegar a R$ 20 milhões.

É provável que Ibra chegue à Itália no dia 2 de janeiro e já esteja disponível para o técnico Stefano Pioli para a partida contra a , pela , de acordo com a Sky Sports. A reestreia de Zlatan no San Siro ocorreria apenas no dia 15 de janeiro, no duelo contra o , pela .

O joagdor sueco vem treinando regularmente para se manter em nível competitivo, pois sabe que as oportunidades na Europa já não chegarão com contratos longos, devido à sua idade avançada para um jogador de futebol.

Ibrahimovic jogou pelo Milan entre 2010 e 2012. Pelo time italiano, fez 85 jogos, marcou 56 gols e deu 24 assistências.