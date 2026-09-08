O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra a Inter de Milão, no estádio Santiago Bernabéu, na primeira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.
O marroquino Brahim Díaz começa como titular no ataque do time merengue, ao lado do trio Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.
O Real Madrid não conta com 3 de seus meio-campistas por suspensão, sendo eles: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga e Arda Güler, o que levou Mourinho a apostar em Trent Alexander-Arnold no meio de campo.
A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:
Goleiro: Courtois.
Defesa: Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella.
Meio-campo: Valverde, Arnold, Bellingham.
Ataque: Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Mbappé.
Do outro lado, a dupla Lautaro Martínez e Marcus Thuram comanda o ataque da Inter no confronto contra o Real Madrid.
A escalação da Inter, comandada por seu técnico Cristian Chivu, ficou da seguinte maneira:
Goleiro: Martínez.
Defesa: Bastoni, Bisseck, Pavard.
Meio-campo: Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones, Augusto.
Ataque: Lautaro Martínez, Thuram.