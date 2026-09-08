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Ibrahim Díaz titular contra a Inter: Mourinho supera as suspensões com uma nova combinação

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
B. Diaz
J. Mourinho
T. Alexander-Arnold
Espanha
Itália
Marrocos
Portugal
England

Uma ideia diferente do Special One

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra a Inter de Milão, no estádio Santiago Bernabéu, na primeira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

O marroquino Brahim Díaz começa como titular no ataque do time merengue, ao lado do trio Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.

O Real Madrid não conta com 3 de seus meio-campistas por suspensão, sendo eles: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga e Arda Güler, o que levou Mourinho a apostar em Trent Alexander-Arnold no meio de campo.

A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Courtois.

Defesa: Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella.

Meio-campo: Valverde, Arnold, Bellingham.

Ataque: Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Mbappé.

Do outro lado, a dupla Lautaro Martínez e Marcus Thuram comanda o ataque da Inter no confronto contra o Real Madrid.

A escalação da Inter, comandada por seu técnico Cristian Chivu, ficou da seguinte maneira:

Goleiro: Martínez.

Defesa: Bastoni, Bisseck, Pavard.

Meio-campo: Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones, Augusto.

Ataque: Lautaro Martínez, Thuram.

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