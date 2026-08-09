Hussein Kharja: A Europa egoísta teme perder sua hegemonia, e Infantino não merece os ataques

O ex-internacional marroquino Hussein Kharja, diretor regional para a região do Oriente Médio e Norte da África na Fifa, defendeu com veemência o presidente da instituição internacional, Gianni Infantino, reafirmando seu total apoio a ele, em meio às críticas e pressões a que tem sido submetido recentemente.

Kharja, em declarações à plataforma marroquina "SOCCER212", a respeito do que se comenta sobre a possibilidade de assumir a presidência da Federação Real Marroquina de Futebol, disse: "Tenho uma única coisa a dizer: temos hoje o melhor presidente que a federação já conheceu. Fawzi Lekjaa é uma pessoa por quem tenho grande apreço e profundo respeito, e nos unem relações muito boas".

E prosseguiu: "Desejo-lhe todo o sucesso, e espero de todo o coração que ele permaneça à frente da federação. É uma pessoa que respeito muito e, acima de tudo, extremamente competente. É difícil encontrar um presidente capaz de realizar um trabalho como esse".

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Sobre a organização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá, Kharja disse: "Com toda a franqueza, todos aqueles que esperavam a oportunidade de criticar o torneio - como aconteceu anteriormente no Catar em 2022 - apenas para poderem criticar, erraram completamente. No que diz respeito ao público e à empolgação das torcidas, apesar das duras críticas aos preços dos ingressos ou ao custo do deslocamento, os estádios estavam completamente lotados, seja no Canadá, no México ou nos Estados Unidos".

E acrescentou: "Muitos disseram que os Estados Unidos não são um país de futebol e que a Fifa caminhava para o fracasso. No fim, este torneio silenciou todas as críticas, exatamente como fez o Catar dois anos atrás. Uma saudação à organização, aos três países-sede e à Fifa. Tudo foi um sucesso, mesmo à revelia daqueles que apenas esperavam pelo tropeço".

O ataque a Infantino

E sobre as críticas dirigidas a Infantino recentemente, Kharja disse: "Primeiramente, é preciso colocar as coisas em seu contexto. O presidente traz uma proposta para cada federação. Ele apresenta seu projeto, e cada federação tem o direito de dizer sim ou não. Isso não é de forma alguma uma obrigação, ao contrário do que tentam nos convencer. Ele propõe, e eles decidem. Não vejo absolutamente nenhum problema nisso".

E continuou: "Infelizmente, todos os seus críticos se apressaram em se agarrar a essa informação para atacar o projeto. Acho isso algo profundamente anormal. As pessoas imaginam que é fácil encontrar financiamentos para ajudar as federações, mas estão enganadas. O presidente, graças às suas redes e relações, simplesmente tentou trazer financiamentos para federações que tinham a opção de assinar ou não".

E prosseguiu: "O que quero dizer hoje é que, desde sua eleição em 2016, é preciso elogiar o trabalho realizado pelo presidente Infantino e pela Fifa. O presidente busca globalizar o futebol e torná-lo verdadeiramente mundial. E é aí que reside o verdadeiro cerne do problema: essa abertura incomoda uma determinada parte do mundo, especialmente a Europa".

E acrescentou: "Que esses pequenos países, que têm dificuldade em se organizar, possam amanhã competir com os gigantes do futebol, isso incomoda alguns. E foi exatamente o que vimos na última Copa do Mundo: seleções mais modestas vieram para virar o jogo contra as grandes potências".

"A Europa se sente ameaçada"

E o ex-internacional marroquino acrescentou: "O verdadeiro problema é que a Europa se sente ameaçada. Vê o futebol progredir nos outros continentes. Hoje, como marroquino, eu vejo isso bem: jovens com dupla nacionalidade que nasceram e se formaram na Europa escolhem jogar pelo Marrocos, por seu país de origem. E isso também incomoda a Europa, que olha egoisticamente apenas para seus próprios interesses".

E continuou: "Todos os que atacam Infantino vêm essencialmente da Europa. Têm medo dessa concorrência que se aproxima, têm medo do desmoronamento de sua hegemonia, e querem continuar sendo os únicos senhores do futebol. Mas não: o futebol pertence a todos".

E disse sobre sua relação com o presidente da Fifa: "E porque tive a oportunidade de conhecer Gianni Infantino pessoalmente e de acompanhá-lo diariamente, vejo a pessoa que ele é. Posso assegurar-lhes que ele não merece de forma alguma todos esses ataques injustos. Sinceramente, ele não merece todo o mal que se diz sobre ele".

E prosseguiu o consultor esportivo de Infantino: "Sabem quantos agentes privados financiam as ligas europeias, inclusive no nível dos clubes? E aí não há escândalo para eles, ninguém pergunta de onde vem o dinheiro. Mas basta que Infantino queira trazer dinheiro para financiar o futebol no mundo inteiro que aí eles gritam? Isso é pura hipocrisia. Querem impedir a Fifa daquilo que permitem a si mesmos. Só a Europa tem medo de que sua hegemonia lhe escape".



