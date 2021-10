Hulk avisa à diretoria que quer seguir no Atlético-MG em 2022

Sem propostas no mercado da bola, atacante deixa claro à diretoria que está feliz em Belo Horizonte e que pretende ficar no clube no próximo ano

Hulk não pretende deixar o Atlético-MG em 2022. Destaque do clube na temporada, com 25 gols e 12 assistências em 55 jogos, o atacante avisou à diretoria na última semana que está feliz na Cidade do Galo e acenou com o desejo de cumprir o contrato, que se encerra em dezembro do próximo ano.

O veterano de 35 anos foi especulado em clubes do exterior nos últimos dias. Entretanto, disse à diretoria que não recebeu propostas e também apontou o desejo de permanência no clube por mais tempo. O intuito do atleta é ficar por mais uma temporada ao menos na capital mineira. Ele também não descarta a prorrogação do compromisso – esta situação, contudo, ainda não foi discutida.

As conversas sobre a sua sequência no clube em 2022 aconteceram após a especulação de que o jogador poderia deixar a Cidade do Galo para retornar à Europa no próximo ano. Hulk, no entanto, pretende seguir no Brasil, onde está mais perto de familiares e amigos.

Nos bastidores do Atlético-MG, a forma como o atleta se comportou após a divulgação de notícias sobre uma eventual saída foi vista de forma positiva. O departamento de futebol aposta em Hulk como principal nome do elenco comandado por Cuca para a disputa de competições nacionais e continentais em 2022.

A ideia do clube é contar com o atacante ao menos até o fim de seu contrato, mesmo que ele seja o jogador com maior salário do plantel. Hulk custa mais de R$ 16 milhões por ano apenas pelo acordo assinado na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Diego Costa tem remuneração idêntica à do camisa 7 atleticano.

No exterior, Hulk atuou por Ásia e Europa. O jogador defendeu clubes do futebol japonês, Porto (POR), Zenit (RUS) e Shanghai SIPG (CHN).