Hugo Borst se irritou bastante com Tolu Arokodare antes de Ajax x PSV. Na transmissão do VriendenLoterij Eretribune, na ESPN, foi possível ver o atacante do Ajax rezando em campo, de olhos fechados e com as mãos à frente do corpo. “Isso realmente me deixa maluco”, disse Borst.

Ao falar sobre o Ajax e enquanto são mostradas as imagens de Tolu rezando, Borst diz: “Aliás, por que eu tenho que assistir a isso? Isso me irrita profundamente. Já tive uma conversa com Dennis Bergkamp sobre fé. E ele disse que, quando marca, agradece a Deus por dentro. Ponto final.”

“E é assim que eu quero deixar isso. Isso realmente me deixa maluco. Toda essa loucura reli que sopra pelo mundo do futebol. Antigamente, você era acordado cedo no domingo de manhã com uma ligação, e aí aparecia de novo um desses malucos à porta para vender o evangelho.”

“Isso também é uma espécie de pé na porta. Sou uma pessoa de mentalidade muito científica e, enquanto a ciência ainda não tiver estabelecido que Deus existe, prefiro deixar por isso mesmo. Esse garoto até pode fazer isso, mas acho que poderia pegar um pouco mais leve.”

Karim El Ahmadi, também à mesa, reage: “Cada um escolhe fazer isso à sua maneira. E acho que ele não faz mal absolutamente a ninguém se quer fazer isso desse jeito. Realmente não acho que seja um grande problema. Ele simplesmente tem que decidir por si mesmo.”

Borst não concorda totalmente com isso. “Você sabe que é um espaço público. Há câmeras, isso está sendo filmado. Acho que, para um não crente, às vezes isso pode se tornar chocante, porque é demais. Tenho todo o respeito por pessoas que acreditam. Mais do que isso: até me parece muito bom poder se apoiar em algo em que você acredita.”

“Não tenho absolutamente nada contra isso. Mas acho que vira um pé na porta em sentido figurado no momento em que você sobrecarrega o público com isso, e quando isso também vira teatro, como no caso de Wout Weghorst”, conclui Borst.