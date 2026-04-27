Hugo Borst não tem dúvidas e aponta ao Feyenoord o “sucessor ideal”

Hugo Borst não tem a menor dúvida sobre quem seria o sucessor ideal de Dennis te Kloese no Feyenoord. O colunista do Algemeen Dagblad aponta Robert Eenhoorn como candidato em seu artigo de segunda-feira.

O AD já havia noticiado que Eenhoorn está interessado no desafio no Feyenoord. O dirigente pode assumir rapidamente, já que deixou o AZ no ano passado, após dez anos de sucesso.

Segundo Borst, há apenas um “sucessor dos sonhos”. “Robert Eenhoorn (ex-atleta de ponta, excelente técnico e craque na gestão, como provou durante dez anos no AZ) quer, pode e, ao que parece, nem sequer tem exigências impossíveis para aceitar o cargo.”

O observador do Feyenoord espera que Eenhoorn, caso seja efetivamente nomeado, tenha que limpar a bagunça no De Kuip. “Tudo e todos que querem ter alguma influência no clube precisam dar um passo atrás no De Kuip. Fora daqui.”

Borst sabe quem, de qualquer forma, deve sair do Feyenoord. “Para começar, o presidente do Conselho Fiscal, Toon van Bodegom. Ele ousa se candidatar a um terceiro mandato de quatro anos. Ele deveria supervisionar a diretoria, mas há anos vem definindo ele mesmo as políticas.”

“Em 2020, os jornalistas Hugo Logtenberg e Steven Verseput revelaram muitas coisas no NRC. Van Bodegom e Eenhoorn conversaram duas vezes na época sobre a diretoria geral do Feyenoord. Não deu em nada. Quem está de olho em Van Bodegom agora?”, questiona Borst em voz alta no final de sua coluna.

Te Kloese chegou a um acordo com o Feyenoord na semana passada para encerrar a colaboração. O diretor geral e técnico é muito procurado, principalmente por clubes do exterior, incluindo o Tottenham Hotspur.