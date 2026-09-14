Hugo Borst ameaçado após declarações contundentes sobre Ruben van Bommel

Hugo Borst está sendo ameaçado online após suas declarações do último fim de semana sobre Ruben van Bommel, como escreve em sua coluna no Algemeen Dagblad.

Van Bommel deu uma entrada dura em Aaron Bouwman nos minutos finais do duelo entre Ajax e PSV (1 a 3), e o defensor do Ajax ficou lesionado no gramado. O árbitro Sander van der Eijk puniu o jogador do PSV com cartão amarelo, enquanto o VAR Pol van Boekel não interveio.

Borst estava no estúdio da ESPN e chegou até a falar em uma ‘tentativa de assassinato’. Ele acreditava e ainda acredita que o atacante do PSV precisa procurar ajuda. Em seguida, o técnico Peter Bosz saiu em defesa de Van Bommel e considerou que Borst foi longe demais com suas críticas.

Uma semana depois, Borst relembra em sua coluna no AD suas declarações na ESPN. O jornalista chega até a afirmar que foi ameaçado online por causa das declarações.

“As pessoas te ameaçam, mas não cumprem suas promessas. Elas se irritam, criam uma conta anônima e despejam seu ódio. Então o vômito delas fica na internet e, com sorte, elas se livram disso”, escreve ele.

Borst não está nem um pouco assustado. “As pessoas que realmente querem fazer algo contra você não te ameaçam. Elas simplesmente fazem, sem avisar. Todo mundo é ameaçado e xingado. Até pessoas legais”, prossegue.

“Os insultos e as ameaças estão sujeitos à desvalorização. Você não deve se importar com isso. Deixe para lá, aproveite a vida”, conclui ele em seu texto no AD.