HUEVOS! Simeone rouba cena após gol contra a Juventus; veja

O treinador do Atlético de Madrid perdeu de vez as estribeiras após o segundo gol de seu time, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League

Diego Simeone é conhecido, dentre outras coisas, por ser daqueles treinadores que mobilizam a sua torcida. Identificadíssimo com o Atlético de Madrid, clube onde já era ídolo como jogador, o argentino tornou-se, na opinião de muitos, o maior técnico da história colchonera.

No jogo de ida das oitavas de final da Champions League, contra a Juventus, El Cholo, como é carinhosamente conhecido, viu a sua equipe fazer uma grande partida e vencer por 2 a 0. O placar, no entanto, poderia ser maior se não fosse a interferência do VAR. No primeiro tempo, o juiz voltou atrás – corretamente – em um pênalti assinalado sobre Diego Costa.

A polêmica viria na segunda etapa, quando Morata teve um gol anulado após o árbitro conferir o lance polêmico no VAR – e constatou que o atacante espanhol empurrou o zagueiro Chiellini. Empurrados pela torcida, o Atleti enfim abriu o placar com Giménez e aumentou com o outro zagueiro, Diego Godín. Foi quando Simeone deixou a emoção tomar conta de seu ser.

O argentino virou-se para a arquibancada, apontou para a parte de baixo do corpo e fez o símbolo de “HUEVOS”, bastante comum na cultura esportiva latino-americana. A comemoração, obviamente, tomou conta das redes sociais.

Simeone mandou dizer que a partir de hoje os nomes deles são Godín e Giménez. pic.twitter.com/3s8KhRmKxT — Ricardo Henriques (@calhau) 20 de fevereiro de 2019

Atlético de Madrid e Juventus se enfrentam em 12 de março, no jogo de volta que será disputado na Itália.