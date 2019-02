Hudson bate a cabeça em treino e deve desfalcar São Paulo

O volante poderá ser substituído por Hernanes, Luan, Jucilei e Jonatan Gomez

Durante o treino do São Paulo no CT da Barra Funda da última quinta-feira (21), o volante Hudson levou uma bolada no rosto e acabou batendo a cabeça ao cair no chão. Segundo o Uol Esportes, o jogador sofreu uma concussão, está sob observação e deve desfalcar o time neste final de semana.

O técnico Vagner Mancini terá algumas dificuldades para montar o meio de campo da equipe Tricolor para o confronto deste domingo (24), contra o Red Bull. Além de Hudson, Liziero e Willian Farias também não participaram do treino desta sexta-feira.

Liziero já não participa dos jogos do São Paulo desde o confronto contra o Guarani, no fim de janeiro. O jogador segue em recuperação de uma entorse no tornozelo direito e sentiu dores durante o trabalho em campo feito na última quinta-feira.

Já Willian ainda sente dores na coxa direita, e já havia sido poupado do treino do quinta e não participou das atividades desta sexta. Entretanto, ainda há possibilidades de ele treinar neste sábado e poder estar à disposição de Mancini no duelo.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now