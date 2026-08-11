"Hora da decisão" se aproxima: Celtic convoca Haitham Hassan

A negociação para a transferência do talentoso ponta Haissem Hassan às fileiras do Celtic, da Escócia, aproximou-se da linha de chegada, com a expectativa de que o jogador chegue ao Reino Unido nas próximas horas para concluir oficialmente os trâmites de sua transferência.

Fontes próximas ao Real Oviedo revelaram ao site CeltsAreHere que Haissem Hassan deixará a Espanha rumo à Grã-Bretanha nesta terça-feira, um forte indício de que as negociações entre os dois clubes entraram em suas etapas decisivas.

E embora até a manhã de segunda-feira a negociação fosse descrita como "quase concluída", sem assinatura oficial, os últimos desdobramentos apontam para um grande avanço, já que o jogador de 24 anos começou os trâmites para obter a autorização de viagem, ao mesmo tempo em que os dirigentes do Celtic e do Oviedo trabalham para dar os retoques finais no acordo.

Ainda restam alguns passos finais antes do anúncio oficial, pois todas as partes fazem questão de não se precipitar até que todas as cláusulas sejam acordadas, sobretudo a aprovação nos exames médicos marcados assim que o jogador chegar a Glasgow, que serão o fator decisivo para a conclusão da negociação.

Detalhes financeiros interessantes

No aspecto financeiro, o valor base da negociação gira em torno de 6 milhões de libras esterlinas, com bônus adicionais atrelados ao desempenho que podem elevar o total da negociação a 8,5 milhões de libras esterlinas, uma quantia que representará um importante alívio financeiro para o Real Oviedo.

No mesmo contexto, o Villarreal será beneficiado pela negociação, após ter mantido 40% dos direitos de venda do jogador em sua transferência anterior ao Oviedo, de modo que o clube amarelo receberá cerca de 2,4 milhões de euros do valor da transferência de Hassan ao Celtic.

A ausência de Haissem Hassan na última escalação do Real Oviedo, em seu amistoso contra o Le Havre, da França, havia gerado questionamentos, antes de o clube espanhol confirmar que a exclusão não se deveu a uma lesão, mas sim se enquadrava no contexto da proximidade de sua saída.

E parece que o desejo do jogador foi determinante no rumo das negociações, já que Hassan demonstrou grande empenho em se transferir para o estádio Parkhead desde o início, deixando o Celtic agora perto de fechar um de seus principais alvos ofensivos no mercado atual.