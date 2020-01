Honda chega ao Botafogo falando português e com videogame; torcida aprova

Clube carioca capricha no anúncio da chegada do japonês e empolga torcida; veja

Finalmente, a novela terminou: o japonês Keisuke Honda será jogador do . E já chegou falando português, para surpresa dos botafoguenses.

Em suas redes sociais, o atleta divulgou um curto vídeo onde aparece "se apresentando" ao torcedor do clube carioca, com direito a "oi" e "tchau". Confira:

Depois de uma negociação cheia de altos e baixos, o clube carioca anunciou a contratação do atleta com um vídeo parodiando um game de Pokémon, franquia de jogos japonesa, no Game Boy, um dos mais populares consoles portáteis da história, também da terra do sol nascente.

Keisuke Honda tem 33 anos e chega ao Botafogo de graça, já que estava livre no mercado após rescindir contrato com o Vitesse, da . O meia viveu o ápice da carreira no , e teve boas passagens no CSKA, da , e no , do .

A torcida do clube, empolgada com a chegada de um jogador com renome internacional, já foi às redes sociais (antes do anúncio, botafoguenses deixaram mais de 100 mil comentários no Instagram do atleta) para demonstrar sua alegria. Veja algumas reações:

Depois de Seedorf, Honda é mais um jogador de renome mundial atraído pelo brilho da Estrela.

Pela nossa história, pela nossa torcida.

Mais um dia complicado para quem tenta diminuir a grandeza do Botafogo. — fogoeterno (@fogoeterno) January 31, 2020

SEJA BEM-VINDO AO BOTAFOGO, HONDA! ☠️🇯🇵



A TORCIDA JOVEM DO BOTAFOGO DESEJA TODO SUCESSO DO MUNDO NESSA CAMINHADA#HONDACHEGOU @Botafogo @kskgroup2017 — TJB - Torcida Jovem (@JovemdoBotafogo) January 31, 2020

É OFICIAL! É NOSSO!



HONDA ACEITOU O CONTRATO E É JOGADOR DO BOTAFOGO!



PODE COMEMORAR! pic.twitter.com/c3ppX6VWiP — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) January 31, 2020

BOTAFOGO ANUNCIANDO HONDA NUMA SEXTA-FEIRA



VAMO TRAVAR O NINTENDO PORRAAAAAAAAAAAA#HondaChegou — BFRMILGRAU (@bfrmilgrau) January 31, 2020

Em clima de comemoração, o Botafogo retorna aos gramados neste próximo domingo (02), às 16h (de Brasília), diante do , pela quinta rodada da . Ainda é cedo, mas os próximos clássicos entre o e o Cruzmaltino terão um toque japonês, com Honda x Pikachu.