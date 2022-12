Homens de mãos dadas nas ruas do Qatar é cena comum durante a Copa do Mundo

Cena se repete com frequência e não há retaliação da polícia; entenda!

Caminhando pelas ruas do Qatar, a cena de dois homens de mãos dadas no meio da rua pode chamar à atenção dos estrangeiros, principalmente aqueles do ocidente. Esta cena, no entanto, é até comum no país, especialmente quando se tratam de indianos ou do povo de Bangladesh, por exemplo.

Vale lembrar que relacionamentos homoafetivos são proibidos no Qatar, mas o andar de mãos dadas desses homens é cultural e não não remete a isso. “É sinal de respeito, amizade muito forte. Uma intimidade, ligação”, disse um indiano à reportagem da GOAL.

A própria polícia do Qatar, que está em peso nas ruas durante a realização da Copa do Mundo, acompanha as cenas sem qualquer tipo de manifestação, justamente por ser algo normal dentro do cotidiano de países árabes, principalmente aqueles com presença passiva de imigrantes da Índia e Bangladesh.

Outra forma de cumprimento e de expressar respeito, mais utilizado pelos homens árabes, é o cumprimento com beijinhos no rosto. Isso acontece aos montes e também faz parte da cultura local. Por outro lado, você jamais verá uma mulher local cumprimentando assim qualquer homem.