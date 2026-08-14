Homenagem emocionante a Mats Seuntjens na Keuken Kampioen Divisie

O Rat Verlegh Stadion foi palco de emoção na noite de sexta-feira. O NAC Breda perdeu por 0 a 2 para o VVV-Venlo na Keuken Kampioen Divisie, mas, acima de tudo, a impressionante homenagem a Bob Maaskant e o tributo comovente a Mats Seuntjens e sua namorada Elba causaram forte impacto. Em outro jogo, Jean-Paul N'Djoli voltou a roubar a cena no Heracles Almelo: o principal reforço marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o FC Den Bosch e, com quatro gols após duas rodadas, é o artilheiro isolado da Keuken Kampioen Divisie.
NAC Breda - VVV Venlo 0-2
Antes da primeira partida em casa no Rat Verlegh Stadion, o falecido ex-treinador do NAC, Bob Maaskant, foi homenageado de forma impressionante com um minuto de silêncio.
Edhy Zuliani abriu o placar logo aos quatro minutos, ao cortar da lateral para dentro e chutar a bola sem chances no canto mais distante. Pouco depois do intervalo, o meio-campista do VVV voltou a marcar. Lars de Blok avançou pela esquerda, passou pela marcação e serviu Zuliani com um cruzamento para o simples 0 a 2 de perto.
Após o fim da partida, houve um tributo comovente da torcida do NAC a Mats Seuntjens e sua namorada Elba, que recentemente perderam a filha recém-nascida. O casal foi carinhosamente homenageado por vários minutos pelos torcedores, que exibiram uma faixa com a frase: "O céu ganhou uma estrelinha a mais."
Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2
O FC Den Bosch começou bem, mas o Heracles assumiu a iniciativa aos poucos e viu Jean-Paul N'Djoli empurrar para as redes o 1 a 0 pouco antes do intervalo. O goleiro Pepijn van de Merbel manteve sua equipe viva por muito tempo com várias boas defesas e ajuda do travessão. Após o intervalo, Sebastian Karlsson Grach empatou aos 62 minutos após assistência do reserva Sheddy Barglan.
N'Djoli recolocou o Heracles em vantagem doze minutos depois ao concluir de cabeça um cruzamento que desviou levemente no caminho. Karlsson Grach parecia dar ao FC Den Bosch ao menos um ponto na reta final com o 2 a 2, mas, pouco mais de um minuto depois, o Heracles voltou a golpear. Tristan van Gilst aproveitou aos 89 minutos uma situação infeliz da equipe de Den Bosch e garantiu assim a vitória por 3 a 2 para os donos da casa de Almelo.
RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2
Os visitantes saíram na frente logo cedo com Dario Sits, depois do que Keyan Varela, pouco após o intervalo, fez o gol de empate com um chute que o goleiro Calvin Raatsie deixou escapar por entre as mãos. Nicolás Rossi colocou o FC Dordrecht novamente em vantagem aos 73 minutos, em uma finalização que teve a direção desviada pelo reserva Sven van der Plas. O RKC partiu então para uma pressão final, mas por muito tempo parecia que não conseguiria mais empatar. No primeiro minuto dos acréscimos, o estreante Haye van Gemert ainda assim marcou o 2 a 2.
FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3
O FC Eindhoven abriu o placar após quinze minutos com um gol contra de Milan Hofland. Stan van Dessel empatou pouco antes do intervalo em cobrança de pênalti. Logo após o intervalo, Mika de Jonge completou para as redes um cruzamento de Guus Beaumont para fazer 2 a 1. O MVV parecia caminhar para a derrota, mas virou completamente a partida com gols nos minutos 90 e 90+3. Olivier Dumont e Jaël Pawirodihardjo marcaram para os limburgueses: 2 a 3.
Almere City FC - Jong PSV 3-1
O Almere City começou mais do que bem o duelo com a equipe sub-23 do PSV: após dois minutos, os Flevolanders já tinham aberto o placar com Byron Burgering. Embora o goleiro do Jong PSV, Khadim Ngom, não tenha ficado livre de culpa no lance.
No entanto, o 1 a 0 não ficou muito tempo no placar, porque o time de Eindhoven logo voltou a empatar por meio de Fabio Kluit: 1 a 1. A equipe sub-23 tinha mais posse de campo e criava as melhores chances, mas o Almere City voltou a assumir a liderança. Desta vez, Burgering foi o garçom e Emmanuel Poku o finalizador: 2 a 1. Nos acréscimos, Ferdy Druijf encerrou uma reta final emocionante com uma cabeçada certeira: 3 a 1.
Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1
Para o Roda JC, a vitória sobre o Helmond Sport significou a primeira vitória da nova temporada. Depois de meia hora de jogo, porém, não parecia que seria assim, porque os visitantes de Helmond saíram na frente com um gol contra de Koen Jansen no Parkstad Limburg Stadion: 0 a 1.
Cinco minutos após sofrer o gol, a equipe da casa restabeleceu o equilíbrio. Um escanteio cobrado por Mitchel Paulissen foi cabeceado para as redes por Marco Tol: 1 a 1. No início do segundo tempo, Lucas Beerten definiu o placar final. Ele completou para o gol um escanteio na segunda trave: 2 a 1.