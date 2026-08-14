O Rat Verlegh Stadion foi palco de emoção na noite de sexta-feira. O NAC Breda perdeu por 0 a 2 para o VVV-Venlo na Keuken Kampioen Divisie, mas sobretudo a impressionante homenagem em memória de Bob Maaskant e a dolorosa homenagem a Mats Seuntjens e sua namorada Elba causaram forte impacto. Em outro jogo, Jean-Paul N'Djoli voltou a roubar a cena no Heracles Almelo: o principal reforço marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o FC Den Bosch e, com quatro gols após duas rodadas, é o artilheiro isolado da Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Antes da primeira partida em casa no Rat Verlegh Stadion, o falecido ex-treinador do NAC, Bob Maaskant, foi homenageado de forma impressionante com um minuto de silêncio.

Edhy Zuliani abriu o placar logo aos quatro minutos ao cortar da lateral para dentro e bater sem chance no canto oposto. Pouco depois do intervalo, o meio-campista do VVV voltou a marcar. Lars de Blok avançou pela esquerda, passou pela marcação e serviu Zuliani com um cruzamento para o simples 0 a 2 de perto.

Após o fim da partida, veio uma homenagem comovente da torcida do NAC a Mats Seuntjens e sua namorada Elba, que recentemente perderam a filha recém-nascida. O casal foi carinhosamente cantado pelos torcedores durante vários minutos, que exibiram uma faixa com os dizeres: "O céu tem uma estrelinha a mais."

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

O FC Den Bosch começou bem, mas o Heracles assumiu a iniciativa aos poucos e viu Jean-Paul N'Djoli empurrar para as redes o 1 a 0 pouco antes do intervalo. O goleiro Pepijn van de Merbel manteve sua equipe viva por muito tempo com várias grandes defesas e ajuda do travessão. Após o intervalo, Sebastian Karlsson Grach empatou aos 62 minutos após passe do reserva Sheddy Barglan.

N'Djoli recolocou o Heracles em vantagem doze minutos depois ao completar de cabeça um cruzamento que desviou levemente no caminho. Karlsson Grach parecia garantir um ponto ao FC Den Bosch nos minutos finais com o 2 a 2, mas, pouco mais de um minuto depois, o Heracles voltou a golpear. Tristan van Gilst aproveitou aos 89 minutos uma infeliz situação do time de Den Bosch e garantiu assim a vitória por 3 a 2 para os donos da casa de Almelo.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Os visitantes saíram na frente logo cedo com Dario Sits, antes de Keyan Varela empatar pouco depois do intervalo com um chute que o goleiro Calvin Raatsie deixou escapar por entre as mãos. Nicolás Rossi recolocou o FC Dordrecht em vantagem aos 73 minutos, com sua finalização desviando no reserva Sven van der Plas. O RKC foi então para um ataque final, mas durante muito tempo parecia não conseguir mais o empate. No primeiro minuto dos acréscimos, o estreante Haye van Gemert enfim marcou o 2 a 2.













FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

O FC Eindhoven abriu o placar após quinze minutos com um gol contra de Milan Hofland. Stan van Dessel empatou pouco antes do intervalo em cobrança de pênalti. Pouco depois do intervalo, Mika de Jonge completou um cruzamento de Guus Beaumont para fazer 2 a 1. O MVV parecia caminhar para a derrota, mas virou completamente a partida com gols aos 90 e 90+3 minutos. Olivier Dumont marcaram e Jaël Pawirodihardjo marcaram os gols dos limburgueses: 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

O Almere City começou mais do que bem o duelo com os reservas do PSV: após dois minutos, os Flevolanders já haviam saído na frente com Byron Burgering. Embora o goleiro do Jong PSV, Khadim Ngom, não tenha ficado isento de culpa no lance.

O 1 a 0, porém, não ficou muito tempo no placar, porque o time de Eindhoven logo voltou a empatar com Fabio Kluit: 1 a 1. Os reservas tinham mais posse de bola e criaram as melhores chances, mas o Almere City retomou a liderança. Desta vez, Burgering deu a assistência e Emmanuel Poku completou: 2 a 1. Nos acréscimos, Ferdy Druijf encerrou uma reta final emocionante com uma cabeçada certeira: 3 a 1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Para o Roda JC, a vitória sobre o Helmond Sport significou a primeira vitória da nova temporada. Após meia hora de jogo, porém, isso não parecia provável, já que o time de Helmond saiu na frente com um gol contra de Koen Jansen no Parkstad Limburg Stadion: 0 a 1.

Cinco minutos após sofrer o gol, o time da casa restabeleceu o equilíbrio. Um escanteio cobrado por Mitchel Paulissen foi cabeceado para o gol por Marco Tol: 1 a 1. No começo do segundo tempo, Lucas Beerten definiu o placar final. Ele completou um escanteio na segunda trave para fazer 2 a 1.