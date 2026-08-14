Homenagem comovente a Mats Seuntjens na Keuken Kampioen Divisie

O Rat Verlegh Stadion viveu uma noite de emoção na sexta-feira. O NAC Breda perdeu por 2 a 0 para o VVV-Venlo na Keuken Kampioen Divisie, mas foram principalmente a impressionante homenagem a Bob Maaskant e a comovente tributo a Mats Seuntjens e sua namorada Elba que causaram forte impacto. Em outro jogo, Jean-Paul N'Djoli voltou a roubar a cena no Heracles Almelo: o principal reforço marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o FC Den Bosch e, com quatro gols após duas rodadas, é o artilheiro isolado da Keuken Kampioen Divisie.
NAC Breda - VVV Venlo 0-2
Antes da primeira partida em casa no Rat Verlegh Stadion, o falecido ex-treinador do NAC, Bob Maaskant, foi homenageado de maneira impressionante com um minuto de silêncio.
Edhy Zuliani abriu o placar logo aos quatro minutos ao cortar da lateral para dentro e chutar a bola sem chances de defesa no canto mais distante. Pouco depois do intervalo, o meio-campista do VVV voltou a marcar. Lars de Blok avançou pela esquerda, passou pela marcação e cruzou para Zuliani completar de perto para o simples 2 a 0.
Após o fim da partida, veio uma homenagem comovente da torcida do NAC a Mats Seuntjens e sua namorada Elba, que recentemente perderam a filha recém-nascida. O casal foi cantado com carinho por vários minutos pelos torcedores, que exibiram uma faixa com a frase: "O céu tem uma estrelinha a mais."
Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2
O FC Den Bosch começou bem, mas o Heracles assumiu a iniciativa com o passar do tempo e viu Jean-Paul N'Djoli empurrar para as redes o 1 a 0 pouco antes do intervalo. O goleiro Pepijn van de Merbel manteve sua equipe viva por muito tempo com várias boas defesas e a ajuda do travessão. Depois do intervalo, Sebastian Karlsson Grach empatou aos 62 minutos após passe do reserva Sheddy Barglan.
N'Djoli recolocou o Heracles em vantagem doze minutos depois ao completar de cabeça um cruzamento levemente desviado. Karlsson Grach parecia dar ao FC Den Bosch ao menos um ponto na reta final com o 2 a 2, mas mal um minuto depois o Heracles voltou a golpear. Aos 89 minutos, Tristan van Gilst aproveitou uma situação infeliz da equipe de Den Bosch e garantiu aos donos da casa a vitória por 3 a 2.
RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2
Os visitantes saíram na frente logo cedo com Dario Sits, após o que Keyan Varela, pouco depois do intervalo, fez o gol de empate com um chute que o goleiro Calvin Raatsie deixou escapar por entre as mãos. Nicolás Rossi recolocou o FC Dordrecht em vantagem aos 73 minutos, em uma finalização que teve a direção desviada pelo reserva Sven van der Plas. O RKC partiu então para uma pressão final, mas durante muito tempo parecia não conseguir mais empatar. No primeiro minuto dos acréscimos, o estreante Haye van Gemert finalmente marcou o 2 a 2.
FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3
O FC Eindhoven saiu na frente após 15 minutos com um gol contra de Milan Hofland. Stan van Dessel empatou de pênalti pouco antes do intervalo. Logo depois da volta do intervalo, Mika de Jonge completou um cruzamento de Guus Beaumont para fazer 2 a 1. O MVV parecia caminhar para a derrota, mas virou completamente o jogo com gols aos 90 e aos 90+3. Olivier Dumont marcou e Jaël Pawirodihardjo marcou os gols dos limburgueses: 3 a 2.
Almere City FC - Jong PSV 3-1
O Almere City começou mais do que bem o duelo com a equipe sub-23 do PSV: após dois minutos, os Flevolanders já haviam saído na frente com Byron Burgering. O goleiro do Jong PSV, Khadim Ngom, não ficou isento de culpa no lance.
No entanto, o 1 a 0 não ficou muito tempo no placar, porque o time de Eindhoven logo voltou a empatar com Fabio Kluit: 1 a 1. A equipe sub-23 teve mais domínio de campo e criou as melhores chances, mas o Almere City voltou a assumir a liderança. Desta vez, Burgering deu a assistência e Emmanuel Poku finalizou: 2 a 1. Nos acréscimos, Ferdy Druijf encerrou uma reta final emocionante com uma cabeçada certeira: 3 a 1.
Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1
Para o Roda JC, a vitória sobre o Helmond Sport significou o primeiro triunfo da nova temporada. Não era o que parecia depois de meia hora de jogo, já que a equipe de Helmond saiu na frente com um gol contra de Koen Jansen no Parkstad Limburg Stadion: 1 a 0.
Cinco minutos após sofrer o gol, a equipe da casa restabeleceu o equilíbrio. Um escanteio de Mitchel Paulissen foi cabeceado para as redes por Marco Tol: 1 a 1. No início do segundo tempo, Lucas Beerten definiu o placar final. Ele completou um escanteio na segunda trave para fazer 2 a 1.