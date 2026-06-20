Homenagem árabe... O apito de Omar Artan ressoa no Golfo

A Federação Kuwaitiana de Futebol fez um gesto especial em relação ao árbitro somali Omar Artan, após ele ter sido impedido de participar da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Artan não pôde participar da Copa do Mundo após ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos devido a alegadas preocupações com a segurança.

A Federação do Kuwait anunciou, por meio de sua conta no site X, que Omar Artan foi designado para apitar a partida entre o Kuwait e o Al-Qadsia, marcada para o dia 29 de junho deste ano.

A federação esclareceu que a nomeação de Artan ocorreu com base em um convite oficial do presidente da Federação do Kuwait, o xeque Ahmed Al-Youssef Al-Sabah, que recebeu rápida aprovação e ampla aceitação por parte da Federação da Somália.

O comunicado da Federação do Kuwait destacou que sua contraparte somali elogiou amplamente essa iniciativa fraterna, afirmando que ela reflete a profundidade dos laços de amizade e confiança mútua e contribuirá significativamente para fortalecer as relações esportivas entre os dois países.

A partida entre o Kuwait e o Al-Qadsia será uma celebração especial, pois marcará a conquista do título do campeonato nacional pelo Clube do Kuwait.

A União Europeia de Futebol (UEFA) havia demonstrado solidariedade a Omar Artan, atribuindo-lhe a missão de arbitrar a Supercopa da Europa entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa.