Homem é preso após pular muro da casa de Neymar na França

O intruso fugiu após ser detectado pelo serviço de segurança do craque brasileiro e foi internado em um hospital psiquiátrico

Um homem foi preso na madrugada francesa de sábado para domingo após invadir o terreno da casa de Neymar em La Celle-Saint-Cloud, na França. A informação é do jornal L'Équipe.

Segundo o jornal, o homem pulou o muro da casa de Neymar e conseguiu ficar a poucos metros da porta da frente da residência do craque brasileiro. Então, o serviço de segurança da casa o detectou e ele fugiu.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O homem foi pego pela polícia em Bougival, comuna vizinha a La Celle-Saint-Cloud na região metropolitana de Paris. A publicação ainda afirma que ele foi internado em um hospital psiquiátrico pois tem transtornos mentais.

A tentativa de invasão à casa de Neymar ocorreu horas antes da partida decisiva do PSG contra o Reims, na tarde de domingo (17), mas o ocorrido parece não ter afetado o futebol do camisa 10 do PSG, que fez o primeiro gol na goleada do time da capital francesa por 4 a 0.

Neymar comemora gol contra o Reims. Foto: Getty

O PSG agora enfrenta uma sequência decisiva para tentar conquistar os dois títulos que lhe restaram na temporada. Na quarta-feira (19), o time terá o Mônaco pela frente na final da Copa da França. No domingo (23), visita o Stade Brestois na última rodada da Ligue 1. Para conquistar o Campeonato Francês, precisa vencer seu jogo e torcer por um tropeço do Lille contra o Angers.