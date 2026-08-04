Holandês da Atalanta recebe má notícia e pode sair imediatamente

Mitchel Bakker pode procurar um novo clube com efeito imediato. O holandês ainda tem mais um ano de contrato com a Atalanta, mas pode sair de graça.

Quem informa isso é o jornalista Ben Jacobs, geralmente confiável. Ele sabe que a Atalanta considera o ala de 26 anos “dispensável” e, nesse meio-tempo, o clube já deixou claro que ele pode sair.

No verão passado, Bakker já parecia estar muito perto de uma transferência, mas então rompeu o ligamento cruzado de forma extremamente infeliz. Em parte por isso, nesta temporada ele somou apenas 8 minutos na Serie A.

O canhoto jogou por Ajax, Paris Saint-Germain e Bayer Leverkusen antes de assinar com a Atalanta em 2023. Lá, ele ainda tem contrato até meados de 2027, mas não vai cumpri-lo até o fim.

Ainda não está claro onde será o futuro de Bakker. Anteriormente, o jovem internacional da seleção holandesa foi ligado ao Celtic. Além disso, clubes da Süper Lig turca estariam de olho.

Apesar da saída iminente de Bakker, a Atalanta ainda seguirá com um holandês em atividade no elenco: Marten de Roon. O meio-campista já se tornou capitão e ídolo do clube.