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Chelsea v PSV - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

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Holanda entra na disputa com o Marrocos por talento do PSV Eindhoven, e decisão surpreende a todos

Marrocos
Países Baixos
FC Eindhoven
A. Bouhamdi
Marrocos
Países Baixos

Quem escolheu?

A Federação Holandesa de Futebol entrou na disputa pela contratação da jovem promessa marroquina Amir Bouhamdi, jogador do Eindhoven, após ter tomado a iniciativa de entrar em contato com o jovem atleta na tentativa de convencê-lo a optar por representar a seleção holandesa no cenário internacional nos próximos anos.

Segundo o site marroquino "Hesport", a Federação Holandesa dedica uma atenção especial a Bouhamdi, aproveitando-se do fato de ele possuir as nacionalidades marroquina e holandesa, além do nível promissor que vem apresentando dentro do Eindhoven, clube conhecido pelo grande interesse na formação e no desenvolvimento de jovens talentos.

A Federação Holandesa agiu de forma antecipada para tentar atrair Bouhamdi, por considerá-lo um dos talentos que podem representar o futuro da seleção da Holanda, mas o jogador definiu sua posição de forma clara e optou por representar a seleção marroquina em vez de mudar seu destino internacional.

O site apontou que Bouhamdi comunicou à Federação Real Marroquina de Futebol, nos últimos dias, sua decisão de representar a seleção nacional, colocando assim um ponto final nas movimentações holandesas voltadas a convencê-lo a defender as cores da Holanda no futuro.

Essa decisão surge no momento em que o jogador segue construindo seu futuro dentro do Eindhoven, depois de o clube holandês ter conseguido assegurar sua permanência no elenco por meio da renovação de seu contrato até o verão de 2031, em um movimento que reflete a dimensão da confiança que ele desfruta por parte da diretoria e das comissões técnicas do clube.

Bouhamdi havia ingressado na academia do Eindhoven em 2017, quando tinha nove anos de idade, e desde então progrediu pelas diferentes categorias de base do clube, antes de seguir sua ascensão gradual e se aproximar cada vez mais do círculo da equipe principal.

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