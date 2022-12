Quem a Holanda enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

A seleção holandesa venceu os Estados Unidos nas oitavas e já garantiu seu lugar na próxima fase

A Holanda está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Neste sábado (3), a seleção holandesa venceu os Estados Unidos por 3 a 1, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, pelas oitavas de final do torneio.

A Laranja Mecânica encaminhou o triunfo logo no primeiro tempo, com gols de Memphis Depay e Blind. Na etapa final, a equipe do Louis Van Gaal apenas controlou a vantagem. No segundo tempo, os norte-americanos até descontaram com Wright, mas a reação foi interrompida com o gol de Dumfries, que já havia dado duas assistências. Com o resultado, portanto, a Holanda avançou para a próxima fase do Mundial e mandou os estadunidenses para casa.

Quem a Holanda enfrenta nas quartas da Copa do Mundo?

O chaveamento da Copa até a grande final já foi definido. E a seleção holandesa está na mesma chave de Argentina e Brasil. Nas quartas de final, os holandeses esperam o confronto entre Austrália e Argentina, que acontece às 16h (de Brasília) deste sábado, para saber qual será seu próximo adversário.

O jogo entre Holanda e o vencedor de Argentina x Austrália será na sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estádio de Lusail.