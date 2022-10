Hoffenheim x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida acontece nesta sexta-feira (7), pela nona rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na internet

O Hoffenheim recebe o Werder Bremen nesta sexta-feira (2), na PreZero Arena, às 15h30 (de Brasília) em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Alemão 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball.

Primeiramente, na rodada passada o Hoffenheim jogou fora de casa, nos domínios do Hertha Berlin e arrancou um empate por 1 x 1. Logo, a equipe é a 5ª colocada até agora, somando 14 pontos em oito rodadas disputadas. Por fim, é responsável por quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Por outro lado, o Werder Bremen jogou em casa contra o Borussia Mönchengladbach e deu uma goleada de 5 x 1 na equipe. Portanto, chegando aos poucos, é o 8º colocado, com 12 pontos, com três vitórias, três empates e duas derrotas.

Por fim, as equipes já disputaram confrontos juntos 28 vezes. Assim, o Wender lidera o número de vantagens, com 12, contra seis do Hoffenheim. Mesmo com essa diferença, ainda foi possível contar com 10 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Friedl, Veljkovic e Stark; Jung, Gruev, Groß, Schmid e Weiser; Ducksch e Fuellkrug.

Possível escalação do Hoffenheim: Baumann; Kabak, Vogt, N'Soki e Kadeřábek, Proemel, Geiger, Baumgartner e Angeliño; Kramaric e Dabbur.

Desfalques da partida

Werder Bremen:

Jean-Manuel Mborn: departamento médico.

Hoffenheim:

Ermin Bicakcic e Ihlas Bebou departamento médico.

JOGO Hoffenheim x Werder Bremen DATA Sexta-feira, 7 de outubro de 2022 LOCAL PreZero Arena, Sinsheim - ALE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Hoffenheim

JOGO CAMPEONATO DATA Hertha Berlin 1 x 1 Hoffenheim Campeonato Alemão 2 de outubro de 2022 Hoffenheim 0 x 0 Freiburg Campeonato Alemão 18 de setembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hoffenheim x Schalke 04 Copa da Alemanha 18 de outubro de 2022 15h45 (de Brasília) Schalke 04 x Hoffenheim Campeonato Alemão 14 de outubro de 2022 15h30 (de Brasília)

Werder Bremen

JOGO CAMPEONATO DATA Werder Bremen 5 x 1 Borussia Mönchengladbach Campeonato Alemão 1 de outubro de 2022 Leverkusen 1 x 1 Werder Bremen Campeonato Alemão 17 de setembro de 2022

Próximas partidas