Histórico! Messi chega a 400 gols em La Liga

Com seu tento contra o Eibar, o camisa 10 do Barcelona bateu mais um recorde

Lionel Messi continua fazendo história e quebrando recordes. Neste domingo (13), o craque chegou a 400 gols em La Liga ao balançar as redes pelo Barcelona no duelo contra o Eibar.

Histórico e impressionante, uma vez que Messi precisou de apenas 435 jogos para chegar aos 400 gols na competição espanhola. O gol do camisa 10 foi o segundo da vitória por 3 a 0, que mantém o Barça na liderança da competição, com agora 43 pontos, cinco a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid.

O argentino, aliás, segue ampliando sua vantagem como maior artilheiro da história de La Liga. O segundo colocado é Cristiano Ronaldo (311 com o Real Madrid). Depois, Telmo Zarra (251 com o Athletic Bilbao), Hugo Sánchez (234 com Atlético de Madrid, Real Madrid e Rayo Vallecano) e Raúl González (228 com o Real Madrid).