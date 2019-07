A história se repete: Dudu de fora de mais uma decisão por pênaltis no Palmeiras

Última vez que o atacante bateu quando disputa chegou à marca da cal foi em abril de 2018, na decisão contra o Corinthians

A eliminação do para o no Beira-Rio chamou atenção não só pelo desempenho do no tempo regulamentar, mas também porque Dudu, um dos líderes do elenco, não bateu nenhuma das seis penalidades.

Extremamente vaiado no Beira-Rio, por ter passagem pelo rival , o atacante demonstrou nervosismo em campo em determinados momentos e chegou a se estranhar com Nico Lopez. Mas no momento de maior importância da decisão, Dudu não participou.

A última vez que o atacante disputou uma decisão por pênaltis foi em abril de 2018, na decisão do , no Allianz Parque. Na ocasião, ele abriu a série de cobranças, mandou rasteiro no canto direito e viu Cássio defender.

Desde então, o Verdão voltou a ter que decidir uma classificação na marca da cal no deste ano e, na ocasião, Dudu também não participou.

O mistério já dura um semestre no Palmeiras, que ainda tem a a ser disputada e pode ter que brigar pela vaga nos pênaltis. Será que o camisa 7 vai ficar de fora novamente?