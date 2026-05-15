Het Parool: Jordi Cruijff se torna indesejável em um dos setores do Ajax

Uma reportagem do jornal Het Parool revela que há grande insatisfação, especialmente no departamento de olheiros, com a forma de trabalhar do diretor técnico Jordi Cruijff. O dirigente ignoraria os olheiros e daria ouvidos principalmente aos conselhos de seu confidente, Joel Lara. Vários olheiros estariam pensando em deixar o Ajax.

“Cruijff demonstra pouco interesse no trabalho do departamento de olheiros”, escreve o jornal de Amsterdã. O diretor técnico não teria se aprofundado, após sua nomeação na Johan Cruijff ArenA, na forma de trabalho e nos relatórios dos olheiros. Cruijff parece confiar mais em Lara, que atua como “chefe de olheiros” e que ele conhece desde o período em que trabalharam juntos no Maccabi Tel Aviv e no FC Barcelona.

Cruijff tem tanta confiança em Lara que, durante as negociações, colocou como condição que seu confidente também recebesse um cargo em Amsterdã. “O Ajax concordou com isso, sabendo que Cruijff iria reformular a estrutura existente.” Segundo uma fonte envolvida, Cruijff não estaria impressionado com o trabalho que o departamento de olheiros realizou nos últimos anos.

Segundo o jornal Het Parool, Cruijff já está ciente do descontentamento entre os olheiros. Ele, juntamente com Lara, tem dedicado mais atenção a esse departamento nos últimos tempos. Apesar disso, vários olheiros estão pensando seriamente em uma nova aventura em outro lugar.

O diretor de assuntos futebolísticos, Marijn Beuker, também estaria sentindo a influência do poder que Cruijff exerce dentro do Ajax. O diretor técnico toma, de fato, todas as decisões sobre o Jong Ajax e a equipe Sub-19, algo que antes era feito por Beuker.

Uma fonte bem informada revela que a política técnica do Ajax tem sido muito imprevisível nos últimos anos: “A cada novo diretor técnico, o rumo muda. Além disso, há críticas quanto à qualidade dos atuais líderes técnicos.”

O observador do Ajax, Bart Sanders, criticou duramente Cruijff esta semana no Pantelic Podcast. Segundo ele, o “diretor técnico” estaria agindo de forma isolada no Ajax e nem sequer teria se apresentado a toda a equipe de olheiros. Na opinião do observador do clube, Mike Verweij, porém, isso é um disparate.

“Marc Overmars tinha Gerry Hamstra como braço direito. No Ajax, Daniël de Ridder, que cuida um pouco das questões jurídicas, e Siem de Jong, como gerente técnico, foram colocados ao lado de Cruijff. E Marc Overmars tinha Henk Veldmate, um olheiro-chefe muito respeitado e competente. E Jordi Cruijff tem Joel Lara”, é o que se ouve no Kick-Off, o podcast do De Telegraaf.