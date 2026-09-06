Fabio Grosso foi demitido do cargo de técnico da Fiorentina, anunciou o clube na noite de domingo. La Viola começou a nova temporada de forma extremamente decepcionante, e isso agora custou o cargo ao herói da Copa do Mundo de 2006. Grosso foi contratado neste verão em Florença e acabou sendo o responsável apenas por quatro partidas, das quais três na Serie A.

O dono da Fiorentina, Giuseppe Commisso, que assumiu o comando após a morte de seu pai Rocco em janeiro deste ano, prometeu aos torcedores uma melhora depois de anos fracos na Serie A. O ítalo-americano transformou palavras em ação com enormes gastos no mercado de transferências neste verão.

Por uma soma total de 150 milhões de euros, foram contratados Christ Oulaï (Trabzonspor), Arthur Atta (Udinese), Mateo Pellegrino (Parma), Beto (Everton), Viery (Grêmio), Giovanni Fabbian (Bologna), Marco Brescianini (Atalanta) e Víctor Valdepeñas (Real Madrid).

Além disso, Franco Mastantuono (Real Madrid), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur), Wilfried Gnonto (Leeds United), Álex Jiménez (AFC Bournemouth), Pedro Gonçalves (Sporting) e Alieu Njie (Torino) foram emprestados, com ou sem opção de compra.

Em contrapartida, apenas dois dos nomes mais importantes saíram: Moise Kean (Como) e Rolando Mandragora (Torino). As expectativas antes da temporada eram, portanto, altas e, com Grosso no comando, os resultados deveriam voltar ao Stadio Artemio Franchi.

Na primeira rodada, a Fiorentina, em parte por causa de um hat-trick de Donyell Malen, foi derrotada por 4 a 0 pela AS Roma logo de cara. Ainda mais dolorosa foi a derrota por 3 a 0, na segunda rodada, em casa, para o lanterna Frosinone. Depois que também perdeu a partida seguinte em casa, contra o Torino de Kian Fitz-Jim, destaque da equipe (2 a 1), Commisso agiu e mandou Grosso embora.

"A ACF Fiorentina informa que Fabio Grosso foi demitido, com efeito imediato, do cargo de treinador da equipe principal", diz o comunicado surpreendentemente curto no site. Grosso, que ainda assim levou seu time à fase seguinte da Copa da Itália, viveu tempos muito melhores vinte anos atrás. Naquela ocasião, ele converteu o pênalti decisivo na final da Copa do Mundo contra a França.



