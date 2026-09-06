Fabio Grosso foi demitido do cargo de técnico da Fiorentina, anunciou o clube na noite de domingo. La Viola começou a nova temporada de forma extremamente decepcionante, e isso agora custa o cargo ao herói da Copa do Mundo de 2006. Grosso havia sido nomeado neste verão em Florença e acabou sendo o responsável por apenas quatro partidas, das quais três na Serie A. Justamente Paolo Vanoli, que deixou a Fiorentina antes da contratação de Grosso, é agora o principal candidato para assumir o comando.

O proprietário da Fiorentina, Giuseppe Commisso, que assumiu o bastão após a morte de seu pai Rocco em janeiro deste ano, prometeu aos torcedores dias melhores depois de anos magros na Serie A. O ítalo-americano cumpriu a promessa com gastos enormes no mercado de transferências neste verão.

Por uma quantia total de 150 milhões de euros, foram contratados Christ Oulaï (Trabzonspor), Arthur Atta (Udinese), Mateo Pellegrino (Parma), Beto (Everton), Viery (Grêmio), Giovanni Fabbian (Bologna), Marco Brescianini (Atalanta) e Víctor Valdepeñas (Real Madrid).

Além disso, Franco Mastantuono (Real Madrid), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur), Wilfried Gnonto (Leeds United), Álex Jiménez (AFC Bournemouth), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal) e Alieu Njie (Torino) foram emprestados, com ou sem opção de compra.

Em contrapartida, apenas dois dos nomes maiores saíram, com Moise Kean (Como) e Rolando Mandragora (Torino). As expectativas antes do início da temporada eram, portanto, altas e, com Grosso no comando, os resultados precisavam voltar ao Stadio Artemio Franchi.

Na primeira rodada, a Fiorentina foi derrotada diretamente por 4 a 0 fora de casa pela Roma, em parte por causa de um hat-trick de Donyell Malen. Ainda mais dolorosa foi a derrota por 3 a 0 na segunda rodada, em casa, contra o lanterna Frosinone. Depois que o jogo seguinte, também em casa, contra o Torino do destaque Kian Fitz-Jim (1 a 2), também terminou em derrota, Commisso interveio e mandou Grosso embora.

"A ACF Fiorentina comunica que Fabio Grosso foi demitido, com efeito imediato, do cargo de treinador da equipe principal", diz a mensagem, surpreendentemente curta, no site. O técnico Grosso, de 48 anos, que levou sua equipe à próxima fase da Coppa Italia, viveu tempos muito melhores há vinte anos. Naquela ocasião, ele converteu o pênalti decisivo na final da Copa do Mundo contra a França.

O especialista em mercado de transferências Matteo Moretto sabe que Vanoli é o principal candidato para suceder Grosso. O italiano de 54 anos assinou em novembro de 2025 por um ano, com opção de mais um, pela Fiorentina, que naquele momento ocupava a zona de rebaixamento. Vanoli levou o clube ao décimo quinto lugar, mas decidiu sair porque a diretoria tinha dúvidas sobre a opção em seu contrato.