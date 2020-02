Herói contra o Atlético-MG, "goleiro de boné" leva 4 do Sport no Pernambucano

Wallef pegou duas cobranças de pênalti diante do Galo, mas não foi páreo para Hernane Brocador neste sábado

Três dias depois de ser o herói da histórica classificação do Afogados contra o Atlérico-MG, pela Copa do , o goleiro Wallef não evitou que a equipe do interior de Pernambuco fosse goleada por 4 a 0 pelo Sport, em jogo válido pelo Estadual.



O arqueiro, que conquistou a internet por usar um boné diante do e por pegar duas cobranças na decisão nos pênaltis, teve a chance de repetir o feito neste sábado. Ele derrubou Hernane dentro da área aos 11 minutos de jogo, mas o Brocador converteu. Ainda na etapa inicial, Marquinho ampliou para o Leão na Ilha do Retiro.

Na etapa final, a arbitragem viu toque de mão na defesa dos visitantes e assinalou nova penalidade para o Sport. Hernane converteu de novo. Wallef ainda seria vazado mais uma vez, em chute de Yan. Foi a primeira vitória do time rubro-negro após oito jogos.

"É triste. Viemos com uma proposta de pontuar contra o Sport. Mas eles mereceram a vitória. O Sport se impôs desde o começo no jogo. Sobre os pênaltis, o Brocador é um grande jogador e foi feliz nas cobranças", afirmou o goleiro, segundo o Globo Esporte.com .

Sensação da (a será o adversário na terceira fase), o Afogados está na sexta colocação do Pernambucano, com nove pontos, um a menos que o Sport, que é o quinto.