O francês Thierry Henry, ex-jogador de Barcelona e Arsenal, elogiou a contratação de Rodri pelo clube catalão, considerando-o uma cópia fiel de Sergio Busquets, ex-jogador do Blaugrana.

O Barcelona inicia sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, na noite desta quarta-feira, diante do Feyenoord, na primeira rodada da fase inicial da competição continental.





Quando questionado sobre se Rodri era melhor do que Sergio Busquets — um debate que ele não quis provocar —, Henry, analista da rede "CBS Sports", não hesitou em apontar o jogador recentemente premiado como melhor da Copa do Mundo como uma cópia fiel de Busquets nesta nova era.

Henry afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo": "Não sei se ele é melhor do que Busquets ou não, isso é outro assunto completamente diferente, mas eu nunca esperei ver outro jogador como ele. Eu o vi, e vejo um agora. O Barcelona contratou outro jogador como ele".

E acrescentou: "Busquets não venceu a Bola de Ouro, assim como Xavi e Iniesta. O que quero dizer é que esse jogador, se estiver em boa forma física e espero que não sofra lesão, provocará uma mudança radical na equipe. Eles venceram por 5 a 0 (diante do Valencia) e não sofreram nenhum gol em contra-ataque. É isso o que ele acrescenta à equipe, e por esse motivo esse time será extremamente perigoso".

E prosseguiu: "Não havia nenhuma pressão sobre a bola; ele controlou a profundidade, atraiu o jogador de ponta para longe e correu com o adversário como se deve. E, na condição de volante de contenção, recuperou a bola e avançou diretamente para frente. Dado o seu estilo de jogo e sua visão apurada, é dever dele ser capaz de antecipar os movimentos do adversário e detê-lo".

E concluiu: "Vocês viram como, quando ele pressionou o jogador na ponta, ele não caiu no chão? Parou a cerca de dois metros, analisou a situação, permitiu que sua equipe recuperasse a posse, depois voltou à profundidade, controlou a bola e a passou para o outro lado. Ele é um jogador diferente, e nós sabemos disso. Esperamos que ele permaneça em boa forma física por eles".

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