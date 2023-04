Henrique Dourado passa por exames para assinar com o Cruzeiro até o fim de 2023

Centroavante já tem tudo certo para volta ao clube de Belo Horizonte, que defendeu em 2015

Henrique Dourado passou por uma nova bateria de exames antes de assinar contrato com o Cruzeiro no mercado da bola. O vínculo terá duração até dezembro de 2023, como soube a GOAL.

Em Belo Horizonte desde o fim de semana passado, o centroavante de 33 anos passa por uma série de avaliações antes de firmar o compromisso na Toca da Raposa II.

O atacante não entra em campo desde 21 de agosto do ano passado, quando defendeu as cores do Henan Songshan Longmen, da China. O período sem atuar faz com que o Cruzeiro seja ainda mais criterioso nas avaliações médicas.

Henrique Dourado prepara a volta ao Cruzeiro após oito anos. Ele defendeu o clube por empréstimo em 2015. Na ocasião, ele ficou na equipe por seis meses, entre fevereiro e julho. O atacante disputou 11 jogos pelo time, somando 483 minutos em campo. Ele fez apenas um gol, na disputa do Campeonato Mineiro.

A diretoria cruzeirense estava à procura de um centroavante para o elenco pensando no decorrer da temporada. Hoje, o técnico Pepa conta com Matheus Davó e Gilberto na função.