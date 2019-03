Henrique Dourado é operado e deve voltar em três meses

Atacante sofreu uma fratura na tíbia durante a sua estreia pelo Henan Jianye

Henrique Dourado ficará afastado dos gramados por três meses. Após marcar um gol na estreia pelo Henan Jianye no último sábado (2), o atacante sofreu uma fratura na tíbia ainda no primeiro tempo e precisou deixar o gramado.

Nesta segunda-feira (4), o jogador passou por uma cirurgia e foi operado com sucesso. Agora, ele seguirá uma semana no hospital para recuperar do procedimento, que levou cerca de duas horas.

“É a primeira cirurgia da minha carreira. Jamais fiquei tanto tempo afastado daquilo que eu mais amo fazer que é jogar futebol. Passa um filme na cabeça, de tudo que já enfrentei como atleta, os desafios, os não recebidos quando menino e lá eu estava com aqueles que me sustentam, minha família. Foi uma semana muito intensa desde a saída do Brasil justamente na segunda-feira passada”, escreveu o jogador em sua conta no Instagram.

Na última semana, Dourado foi vendido pelo Flamengo ao clube chinês por R$ 22 milhões.