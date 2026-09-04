Hélène Hendriks não espera simplesmente se tornar a sucessora de Hoje Inside. É o que ela conta em entrevista ao De Telegraaf. Há semanas se especula sobre o futuro do programa.

O futuro do VI está claramente em discussão nas últimas semanas. O motivo é, entre outras coisas, o possível interesse da RTL em Wilfred Genee, enquanto Johan Derksen e René van der Gijp também já expressaram dúvidas sobre seu futuro no programa.

Até mesmo a possibilidade de o conhecido trio se separar acabou virando assunto. A Talpa, por enquanto, ainda não deu clareza sobre o futuro do VI.

Mas está claro que, nos bastidores, há conversas sobre os próximos passos, enquanto Hendriks já vem sendo citada como uma possível sucessora do programa. Ela própria, no entanto, afasta essa possibilidade de forma enfática.

“Todos nós sabemos que, se esse carro-chefe afundar, e isso vai acontecer em algum momento, então é preciso ter um plano. Espero que eles continuem depois deste ano. Felizmente, Johan Derksen indicou que quer ficar.”

Ela própria ainda não teria sido sondada para suceder o VI. “Não levo isso em consideração na minha cabeça, e também não me perguntaram nada. Faço o futebol europeu para a Ziggo Sport de terça a quinta. Então tenho pouca margem de manobra.”

Ainda assim, a apresentadora da SBS6 deixa uma pequena brecha em aberto. “A menos que as partes consigam chegar a um acordo juntas, mas aí eu também ainda preciso querer.”