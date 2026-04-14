Hélène Hendriks: “Tive a oportunidade de conversar com Diego Maradona, mas foi no quarto dele no hotel”

Hélène Hendriks relembrou, no podcast HNM De Podcast, sua entrevista especial com Diego Maradona em 2017. A lenda do futebol argentino deixou a apresentadora esperando por horas e estava acompanhado de uma comitiva notável.

Em 2017, Maradona ficou hospedado por duas semanas no hotel De Brug, em Mierlo. Ele estava lá como técnico do FC Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

Hendriks teve a honra de entrevistar Maradona em nome da Fox Sports. No entanto, o encontro não correu muito bem. “Ele estava lá com toda a sua comitiva. Cerca de vinte pessoas o seguiam na época. Todos agiam de forma exagerada, espástica, muito complicada. Na verdade, ele é uma espécie de rei para aquelas pessoas.”

Enquanto Hendriks esperava no saguão, Maradona e companhia ainda estavam a comer demoradamente. “Não gosto muito disso. Se você tem um compromisso... Pode até ser o Maradona, mas, por favor. Tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas não deixei transparecer e esperei educadamente.”

“Chegou um momento em que eu já estava esperando há seis horas, seis horas! Achei isso bastante tempo”, disse Hendriks, que pensou em ir embora. “Depois de uma conversa, um rapaz me disse que eu poderia falar com o Maradona, mas no quarto dele no hotel.”

“Então, se eu poderia ir até o quarto de hotel do Maradona para fazer a entrevista lá. Ele queria primeiro se apresentar, sem câmera”, conta Hendriks, ainda cheio de espanto.

No momento em que Hendriks finalmente quis sair do hotel, Maradona desceu. “Então conversamos lá fora com a câmera ligada. Fiquei conversando com ele por um tempo, sobre manteiga de amendoim e alguns assuntos gerais. Depois, consegui fazer algumas perguntas mais específicas e então ele foi para o tribunal.”

“Não dá para chamar isso de entrevista propriamente dita, mas é assim que funciona com as grandes estrelas. Mas se eu tivesse entrado naquela salinha, teria sido com Hélène Diego Maradona. Bom sobrenome”, brinca Hendriks.