Hélène Hendriks e Noa Vahle morrem de rir de um momento muito constrangedor na cerimônia de homenagem ao PSV

Hélène Hendriks e Noa Vahle se divertiram muito no HNM Podcast com um trecho de áudio da cerimônia de homenagem ao PSV. No momento em que Peter Bosz pegou o microfone, as apresentadoras caíram na gargalhada.

Há duas semanas, Bosz conquistou o título pela terceira vez consecutiva com o clube de Eindhoven. Por isso, na terça-feira passada, estava programada a terceira cerimônia de homenagem.

As duas primeiras cerimônias renderam imagens hilárias, afirma Hendriks. “É claro que tivemos Karim Rekik há alguns anos, no ano passado um Guus Til bêbado e Malik Tillman, e Joey Veerman também gosta de um trago.”

“E, em determinado momento, os treinadores também pegam o microfone”, ela continua. “Eles então sentem que também precisam dizer algo para a multidão.”

Nesse momento, as apresentadoras exibiram o trecho com Bosz. “Não sou muito bom a cantar, por isso vou apenas dizer: Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven”, ouve-se.

Vahle e Hendriks então caem na gargalhada com o treinador de Apeldoorn. “Ele está mandando bem, cara! Acho que depois da primeira vez ele pensou: ‘merda, não está pegando nada, mas agora tenho que continuar também’.”