Hearts, o maior clube do Reino Unido comandado por torcedores

Clube de Edimburgo já esteve perto de decretar falência, mas agora espera inaugurar uma nova era com uma administração renovada

No dia 30 de agosto, o Heart of Midlothian, tradicional clube da Escócia fundado há 147 anos, deu um grande passo. O clube de quarta maior torcida do país anunciou que a Foundation of Hearts se tornaria a acionista majoritária da organização que gere o clube. Assim, o Hearts FC se tornou o maior clube de todo o Reino Unido a ser gerido por seus próprios torcedores.

Após a Foundation pagar o valor para Ann em 2021, a presidente transferiu a totalidade de suas ações para a organização de torcedores, que já investiu cerca de 10 milhões de libras no clube desde a sua fundação, em 2010.

Após a Foundation pagar o valor para Ann em 2021, a presidente transferiu a totalidade de suas ações para a organização de torcedores, que já investiu cerca de 10 milhões de libras no clube desde a sua fundação, em 2010.

O grupo foi criado por empresários locais, que também são torcedores do Hearts, com o objetivo de salvar o histórico time da falência após anos de má administração. Em 2013, a Foundation cresceu com a entrada de todas as torcidas organizadas no grupo e, a partir daí, um movimento para a recuperação definitiva do clube foi criado.

Depois que Ann Budge se tornou a principal acionista em 2014, o plano era claro: pavimentar o caminho para que a Foundation of Hearts se tornasse a próxima acionista sem qualquer objetivo pessoal no caminho.

Com a implementação de uma estratégia dentro da gestão do Hearts, o clube se recuperou a ponto de voltar a ter suas operações no mercado acontecendo de forma saudável e, no fim de agosto, a Foundation obteve 75,1% das ações.

Budge, que ainda continuará como presidente do clube por mais dois anos, falou sobre a importância da Foundation of Hearts. “Foram sete anos complicados e muita gente disse que não conseguiríamos, mas provamos o contrário. Tudo funcionou como se fosse um sonho. O clube está seguro financeiramente, mais do que em qualquer período dentro dos últimos sete anos”, declarou a presidente do Hearts.

O plano de salvação do Hearts se iniciou em 2014, ano em que o clube foi rebaixado para a segunda divisão da Escócia após ser punido com a perda de 15 pontos após entrar no processo de administração judicial por conta de problemas financeiros.

Na temporada 2019/2020, o clube lutou para não cair à Championship escocesa, mas, com o encerramento precoce do campeonato por conta da crise sanitária, o Hearts foi mais uma vez rebaixado.

Já na segunda divisão, o Hearts fez uma boa campanha, com 17 vitórias, seis empates e quatro derrotas, para garantir a promoção à Premiership. Steven Naismith foi um dos nomes que ajudaram o clube a subir de divisão.

Com passagens por Rangers e Everton, o atacante também tem em seu currículo mais de 50 jogos pela seleção da Escócia e, após se aposentar em 2021, assumiu o cargo de gerente nas categorias de base. Naismith deve acompanhar de perto o futuro promissor do Hearts ao lado de seus torcedores.