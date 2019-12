"Hazard vai ganhar a Bola de Ouro. É o Michael Jordan do futebol", diz técnico da Bélgica

Roberto Martínez, treinador da , afirmou que o atacante do , Eden Hazard "é o Michael Jordan do futebol". Martínez ainda ressaltou que um dia o jogador vencerá a Bola de Ouro.

"Vejo Hazard ganhando a Bola de Ouro, ele tem talento para isso. O que ele fez é nível da Bola de Ouro. É difícil para um estrangeiro ser a referência de um projeto para vencer a . Ele é um jogador do último passe, um Michael Jordan, o Michael Jordan do futebol ", disse Martínez em entrevista à Cadena SER.

A respeito da lesão que tirará Hazard do clássico contra o Barcelona, em 18 de dezembro, o técnico disse: "É uma pena que o clássico esteja perdido. A lesão de Hazard é pior do que parece”, e acrescentou: "Não tenho falado com Hazard ultimamente, mas Hazard não é um dos jogadores que deixa os jogos, sabia que era uma lesão grave. Imaginei ser algo além do anunciado".

Quanto ao fato de trabalhar em uma equipe nacional e não em um clube, o comandante da Bélgica finalizou: "É difícil entender que existem apenas dez jogos em um ano, mas eu aconselho os treinadores a participarem de uma seleção porque é muito diferente".