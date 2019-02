Hazard sai em defesa de Sarri: "Estamos jogando por ele"

Jogador insiste que o elenco do Chelsea está apoiando o treinador

À véspera do confronto com o Tottenham, Eden Hazard insiste que os jogadores do Chelsea estão apoiando Maurizio Sarri, apesar dos rumores que indicam um racha no vestiário dos Blues.

"Estamos todos juntos. Estamos todos com o treinador, sei que este mês foi um pouco difícil, mas precisamos ficar juntos se quisermos fazer algo até o final da temporada. Estamos jogando por ele [Sarri], o clube, os torcedores e nós, não é apenas sobre o técnico, temos os jogadores em campo e cabe aos jogadores assumir a responsabilidade. Então, o técnico ficará feliz", disse.

Mais artigos abaixo

"No momento, temos um pouco de pressão porque os torcedores querem estar entre os quatro primeiros, mas somos o Chelsea e podemos lidar com a pressão. O jogo contra o Tottenham é difícil, mas temos potencial. Temos que tentat ganhar mais um jogo", completou.

Chelsea e Tottenham entram em campo nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada da Premier League.