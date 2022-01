Hazard, do Chelsea para o Real: uma das maiores furadas do mercado da bola

Os melhores anos de Eden Hazard estão indo embora, com sua "transferência dos sonhos" para o Real Madrid, ele está se tornando um fracasso tanto para o jogador quanto para o clube, em todos os aspectos.

Agora, o atacante deve considerar seriamente a chance de se sair do Santiago Bernabéu para impedir que sua carreira se perca completamente.

O impacto do belga desde sua aquisição do Chelsea em 2019, que veio no momento perfeito para ambas as partes, foi insignificante.

O Real Madrid ficou feliz em pagar a mais por um jogador com apenas um ano de contrato, 19 pontos atrás do campeão de 2018-19, Barcelona, ​​e precisava muito de um substituto para Cristiano Ronaldo.

Assim, Hazard chegou por um valor inicial de 100 milhões de euros, embora o jornal belga HLN mais tarde tenha relatado que o verdadeiro custo do negócio foi de 160 milhões de euros.

Hazard, que há muito pensava na ideia de se mudar para a Espanha, parecia pronto para brilhar no maior palco de todos e conquistar a Bola de Ouro à qual seu enorme talento poderia legitimamente aspirar.

Em vez disso, duas temporadas e meia depois, Hazard se vê como uma chacota na capital espanhola.

As lesões e seu peso o atrasaram, com o atual técnico Carlo Ancelotti apenas lhe colocando esporadicamente, para alternar suas opções preferidas.

Vinicius Junior é agora o presente e o futuro, enquanto Hazard é uma cara relíquia do passado, à semelhança de Philippe Coutinho no rival do Madrid, o Barcelona.

Os catalães o mandaram por empréstimo para o Aston Villa, e o Real espera que Hazard siga o caminho do brasileiro de volta à Premier League.

Hazard recusou o Newcastle United esta semana, segundo o El Nacional, depois que os candidatos ao rebaixamento supostamente fizeram uma oferta de 40 de milhões de euros, aceita pelo Real Madrid.

A negativa sugere que Hazard prefere um destino mais glamouroso, embora possa não haver muitos outros clubes capazes de pagar seus salários.

O atacante recentemente se tornou pai novamente e não está interessado em se mudar com sua família no meio da temporada, com o meio do ano potencialmente mais realista para trocar de clube. Seu contrato atual termina em 2024.

No entanto, suas opções de jogo estão diminuindo, com Rodrygo e Marco Asensio à sua frente na hierarquia no flanco direito, que nem é seu ponto de partida favorito.

Hazard não marcou nesta temporada e o Marca diz que o Real quer que ele saia no máximo até o início da próxima temporada, quando planeja ter Kylian Mbappe e até o atacante do Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Os torcedores do Real estão chateados em relação a ele, vendo Hazard tão problemático como Gareth Bale, outro ponta caro e propenso a lesões em sua carreira , embora 54% tenham votado para que ele saia em janeiro, de acordo com a pesquisa Marca com mais de 52.000 votos, enquanto outros 15% disseram que queriam que ele saísse em junho.

Pode ser melhor para a carreira de Hazard ter tempo de jogo regular na segunda metade da temporada, já que a Bélgica tem como objetivo vencer a Copa do Mundo de 2022.

“Sua falta de jogos é uma preocupação”, observou o técnico Roberto Martinez em dezembro.

Se Hazard não estiver disposto a sair de Madrid no curto prazo, ele ainda terá oportunidades de Ancelotti.

“Nada de estranho aconteceu [com Hazard e Bale], há muita competição na equipe e o treinador tem que escolher os melhores jogadores para cada jogo”, disse Ancelotti nesta quarta-feira.

“Tento ser justo e escolher o melhor. Às vezes, você é muito bom e não joga. Hazard, fisicamente, está em forma há um mês e meio.

“Eu não tenho que dar conselhos a Hazard. Ele tem caráter e experiência para decidir sozinho e, aliás, a qualidade que ambos têm pode nos ajudar muito. Espero que a segunda metade da temporada seja melhor.

“No momento, ele ainda é um jogador do Real Madrid. Ele está treinando, está focado nos jogos, então não temos mais nada em que pensar”.

Foi um comentário diplomático do técnico italiano, que fala de forma muito mais direta com as seleções de sua equipe. Hazard foi titular em apenas um jogo da Liga dos Campeões, a derrota por 2 a 1 para o Sheriff, e jogou apenas 569 minutos na La Liga nesta temporada.

Ele não entrou em campo na Arábia Saudita para os jogos da Supercopa da Espanha contra Barcelona e Athletic Bilbao.

Hazard trouxe anos de alegria aos torcedores do oeste de Londres, o melhor jogador da Premier League durante uma passagem significativa de seu tempo no Chelsea, mas ele não está sentindo nada disso no Real Madrid.

Ele venceu a La Liga na temporada 2019-20, mas sua contribuição foi insignificante, enquanto a Liga dos Campeões escapou de seu alcance.

Enquanto o Real Madrid comemorava seu primeiro troféu da temporada, Hazard parecia infeliz.

Esquecendo suas grandes ambições quando chegou, se não se mexer agora, pode estar perdendo uma das últimas oportunidades de se fazer feliz.