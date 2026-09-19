Hat-trick espetacular: Salah recupera o brilho e abala o trono do Galatasaray

O egípcio Mohamed Salah explodiu em termos de artilharia com seu clube, o Trabzonspor, durante o confronto diante do visitante Galatasaray, no clássico da sétima rodada do Campeonato Turco, na noite deste sábado.

O faraó egípcio não esperou muito e, em um contra-ataque aos quatro minutos, Salah disparou com a bola desde antes do meio-campo, ficou cara a cara com o goleiro Ugurcan Cakir e alojou a bola dentro das redes com sucesso.

Aos 39 minutos, Mohamed Salah serviu o segundo gol dos donos da casa, marcado por Noah Sawiuolo.

Mohamed Salah voltou, aos 44 minutos, para marcar seu segundo gol pessoal, o terceiro do Trabzonspor, após um passe primoroso de Francolino, encerrando o primeiro tempo com a vantagem do Trabzonspor por 3 a 0.

A superioridade de Salah continuou no segundo tempo, e ele fechou o hat-trick aos 80 minutos, após uma arrancada veloz do astro egípcio desde antes do meio-campo, assim como fez no lance do primeiro gol.

Mohamed Salah chegou a seus sete gols no Campeonato Turco com o Trabzonspor, depois de ter marcado um gol contra o Amed Sportif e o Genclerbirligi, e dois gols contra o Istanbul Basaksehir.

O Trabzonspor busca conquistar sua primeira vitória com seu novo técnico alemão, Thomas Reis, enquanto o Galatasaray procura a vitória para seguir isolado na liderança do Campeonato Turco.

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