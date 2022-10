Os maiores artilheiros da história do Tottenham

Com Harry Kane e Heung Min-Son na lista, a GOAL te mostra os 20 jogadores dos Spurs com mais gols em todos os tempos

Apesar de não ter vencido grandes competições nos últimos tempos, o Tottenham Hotspur é considerado um dos times mais fortes da Inglaterra e assumiu seu lugar como parte do chamado 'Big 6'.

Ao longo dos anos, os Spurs tiveram muitos goleadores vestindo sua famosa camisa branca, mas quem são os maiores artilheiros que já jogaram pelo clube do norte de Londres?

Considerado um dos melhores atacantes da Inglaterra, Jimmy Greaves lidera a tabela de gols do Tottenham Hotspur. A frieza e a calma do atacante na frente do gol o levaram a marcar inacreditáveis ​​266 gols em 379 jogos pelo clube.

Getty Images

Sem dúvida, Harry Kane também faz parte dos grandes atacantes de todos os tempos do Tottenham. O atacante conquistou a Chuteira de Ouro da Premier League três vezes em seus 13 anos no clube e fará parte para sempre da história icônica dos Spurs. O jogador do ano do Tottenham em 2014-15 e 2020-21 está se aproximando do número 1 e pode quebrar todos os recordes se continuar com seu faro de gol.

Getty Images

Bobby Smith é o terceiro dos três únicos jogadores a cruzar a marca de 200 gols pelo time do norte de Londres, fazendo parte do icônico time dos Spurs que conquistou vários troféus nos primeiros anos da década de 1960 e marcou 12 hat-tricks por seu clube.

Heung Min-Son é outro jogador que iluminou a Premier League desde sua chegada da Alemanha em 2015. O sul-coreano formou uma parceria mortal com Kane, já que a dupla constantemente faz estrago na Inglaterra. Son dividiu a Chuteira de Ouro da Premier League com Mohammed Salah em 2021-22, depois de marcar 23 gols e parece destinado a subir no ranking de gols se permanecer no clube.

Os 20 maiores artilheiros da história do Tottenham