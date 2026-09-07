Harry Kane, do Bayern de Munique, na esfera de Messi e Ronaldo: "Eu sempre achei esses números ridículos - e eles são mesmo"

O jogador de 33 anos marcou 73 gols pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa na última temporada. É um número sensacional por si só, ainda mais no contexto histórico, já que essa marca só foi superada uma única vez: em 2011/2012, Messi balançou as redes 82 vezes pelo Barcelona e pela Argentina.

CR7, o outro ícone global do futebol nas últimas duas décadas, também alcançou 69 gols em 2011/12 por Real Madrid e Portugal.

"Eu cresci vendo Messi e Ronaldo, essa era em que eles simplesmente dominaram", disse Kane em entrevista à TNT Sports. "Eu sempre achei que os números eram simplesmente ridículos, o que de fato são. Eles são os dois maiores jogadores da nossa geração e provavelmente também de todos os tempos. Os 73 gols também são bastante impressionantes para mim."

Kane admitiu ainda estar atônito por ser citado no mesmo patamar desses jogadores.

Com o mesmo understatement, Kane reagiu a um depoimento do último vencedor inglês da Bola de Ouro, Michael Owen, reproduzido para ele ao longo da entrevista. A lenda do Liverpool disse esperar que Kane "entre para o nosso pequeno clube exclusivo".

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Harry Kane: "Não faz muito tempo, eu era torcedor"

Ele afirmou estar "extremamente orgulhoso" da temporada passada e também de receber o reconhecimento de um jogador como Owen. "Eu vi Michael jogar no passado e era um grande fã da Inglaterra. Isso me enche de orgulho", disse Kane.

Aos 33 anos, o centroavante vive atualmente o auge da carreira. Com a transferência do Tottenham Hotspur para o Bayern de Munique no verão de 2023, ele deixou para trás o estigma de nunca ter conquistado um troféu e desenvolveu ainda mais o seu jogo.

"Não faz muito tempo que eu era esse torcedor que queria se tornar profissional", disse Kane, "e agora estou aqui ganhando prêmios - e com a Bola de Ouro é a mesma coisa."

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Harry Kane conquista títulos com o Bayern e também individualmente

Desde que chegou a Munique, Kane conquistou duas vezes o Campeonato Alemão e uma vez a Copa da Alemanha; em 2024 e 2026, levou a Chuteira de Ouro como principal artilheiro da Europa. O título de melhor jogador do mundo, que será entregue no fim de outubro, seria a coroação pessoal.

"Claro que agora já não está mais nas minhas mãos, mas nas dos votantes e daqueles que decidem sobre isso", disse Kane, que está simplesmente "feliz" por estar entre os candidatos.

Na terça-feira, serão anunciados os 30 candidatos e as 30 candidatas ao prêmio de melhor jogador e melhor jogadora do mundo do ano. Também ficarão definidos os candidatos nas demais categorias de treinadora/treinador do ano e goleira/goleiro.

Pela primeira vez, o prêmio será entregue em 2026, por ocasião do seu 70º aniversário, não em Paris, mas em Londres. Entre os homens, além de Kane, Kylian Mbappe, o campeão mundial Rodri e Lionel Messi são apontados como favoritos.