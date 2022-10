Harry Kane alcança marcas históricas mesmo em derrota do Tottenham

Com o gol contra o Arsenal, Harry Kane agora superou a contagem de Thierry Henry para se tornar o artilheiro do derby de Londres, com 44 tentos

O North London Derby terminou com a vitória do líder isolado, o Arsenal. A equipe de Mikel Arteta derrotou o Tottenham, por 3 a 1, neste sábado (1), pela 9ª rodada, da Premier League.

Os gols dos Gunners foram marcados por Thomas Partey, Gabriel Jesus e Granit Xhaka, enquanto Harry Kane, de pênalti, marcou para o time de Antonio Conte.

Minutos depois que Thomas Partey deu a liderança do placar ao Arsenal, com um golaço aos 20 minutos, Kane restabeleceu a igualdade após Richarlison sofrer uma penalidade do também brasileiro Gabriel Magalhães, aos 31 minutos

Getty Images

Com a cobrança, Kane chegou ao seu 44º gol no derby de Londres. Além disso, o gol do atacante garantiu que ele ultrapassasse a lenda do Arsenal, Thierry Henry (43), para se tornar o maior artilheiro em partidas contra adversários de Londres. O ex-atacante dos Spurs, Teddy Sheringham, está em terceiro lugar na lista com 32 gols.

Para completar a tarde, Kane, agora, também é o único jogador a ter marcado um total de 100 gols fora de casa da Premier League, sendo o primeiro a alcançar essa marca em toda a história da competição.